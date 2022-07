RC Lens Mercato : Le RCL confirme un départ dans les tuyaux

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 14:45

RC Lens Mercato : Barré par Kalimuendo la saison dernière, Ignatius Ganago suscite des intérêts. Le RCL a d’ailleurs envoyé un message à ses courtisans.

RC Lens Mercato : Buksa et Openda débarquent, Ganago sur le départ

Arrivé au RC Lens en juillet 2020, Ignatius Ganago a été confronté à la forte concurrence d’Arnaud Kalimuendo, lors des deux saisons écoulées. Alors que l’attaquant du PSG est retourné à Paris, l’international camerounais (11 sélections) n’est pas assuré d’avoir une place de titulaire. Le RCL a en effet recruté deux avants-centres cet été : Adam Buksa et Loïs Openda. Le premier est arrivé de New England Revolution, un club basé à Boston et évoluant en Major League Soccer (MLS). Quant au deuxième, il provient du Club Bruges en Belgique. Ces deux arrivées en pointe de l’attaque du RC Lens ne sont pas de nature à améliorer la situation déjà compliquée d’Ignatius Ganago. La saison dernière, il a pris part à 28 matches en Ligue 1, mais n’avait été titulaire que 11 fois. Il avait marqué 5 buts et délivré une passe décisive.

RC Lens Mercato : Le RCL ne compte pas brader l'attaquant camerounais

Sous contrat au RC Lens jusqu’à fin juin 2024, l’ancien attaquant de l’OCG Nice pourrait quitter le Nord cet été, sous la forme d’un transfert. Il est dans les petits papiers du RSC Anderlecht en Belgique. En cas d’offre intéressante, la direction des Sang et Or ne le retiendrait pas. Elle a d’ailleurs annoncé la couleur en fixant le prix minimum demandé pour transférer le joueur de 23 ans. « Aujourd’hui, nous, on sait ce qu’il vaut. On l’a acheté à 5 M€, on peut le vendre un jour, mais à un montant qui nous satisfait », a prévenu Florent Ghisolfi, dans La Voix du Nord.

Après deux ans en Artois, Ignatius Ganago est évalué à 5 M€ sur le marché des transferts par Transfermarkt. De ce fait, le directeur sportif du RCL assure que le N°9 de l’équipe de Franck Haise ne sera pas bradé. « C’est énorme d’avoir un joueur de cette qualité-là dans la rotation de nos attaquants et qui pèse pour 2,5 millions d'euros dans nos comptes. Il faut savourer cette valeur, ce n’est pas quelque chose qu’on va galvauder », a-t-il confié au quotidien régional.