OM Mercato : Marseille boucle une signature fabuleuse en attaque

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 11:34

OM Mercato : À la recherche d'un grand attaquant depuis plusieurs années, l'Olympique de Marseille a recruté ce mardi un top buteur de Liga.

OM Mercato : Un grand attaquant débarque ce mardi à Marseille

Tout s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Après les départs marquants de Jorge Sampaoli puis celui de la légende olympienne, Steve Mandanda, Pablo Longoria mène un mercato pour le moins ambitieux, dans la plus grande des discrétions. À l’instar de la venue discrète de Chancel Mbemba ce week-end, qui a signé pour trois saisons à l’ OM, le président marseillais va boucler ce lundi une signature remarquable en attaque, déjouant encore une fois tous les radars médiatiques.

À la recherche de renforts offensifs depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi soir un accord avec le club de Grenade en Liga pour le transfert de Luis Suarez. L’attaquant colombien de 24 ans arrive ce mardi dans le Sud de la France pour passer la traditionnelle visite médicale puis parapher son nouveau contrat à l’ OM. " L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures ", a communiqué le club phocéen sur ses réseaux sociaux.

Un coup magistral acté par le duo Javier Ribalta-Pablo Longoria, dans la plus grande discrétion. La saison passée, Luis Suarez a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives avec le club andalou. Mais le Colombien n’est pas le seul joueur à passer sa visite médicale ce mardi à Marseille.

OM Mercato : Jonathan Clauss va aussi signer à Marseille

Preuve de la détermination de Pablo Longoria cet été sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’apprête à enrôler l’un des joueurs les plus convoités du championnat de France, Jonathan Clauss. Le piston international du RC Lens devrait lui aussi passer sa visite médicale à l’ OM dans la journée après qu’un accord ait été trouvé entre les Sang et Or et les Phocéens pour un transfert à hauteur de 8 millions d’euros. Après avoir recalé des offres de Chelsea, l’Atlétcio Madrid ou encore Manchester United, le défenseur droit de 29 ans avait donné son feu vert à l’équipe d’Igor Tudor. D’après RMC Sport, Jonathan Clauss est attendu pour signer un contrat de 3 ans à Marseille où il découvrira pour la première fois la Ligue des Champions.