AS Monaco Mercato : Une première offre transmise pour un milieu

Publié par Anthony le 20 juillet 2022 à 02:25

AS Monaco Mercato : La Principauté a fait de sa priorité un ancien du LOSC évoluant en Premier League et a formulé une première offre.

AS Monaco Mercato : Boubakary Soumaré, priorité de l'ASM

Homme courtisé depuis plusieurs années, Boubakary Soumaré a gravi les échelons au LOSC ce qui n'a pas échappé aux plus grands cadors européens comme Arsenal, la Juventus, l'AC Milan ou encore Manchester United. Mais c'est bien Leicester qui obtient les services de l'ancien milieu des Dogues en 2021. Un contrat de 5 ans où le Français a pu découvrir la Premier League et le football anglais. Mais le joueur n'a pas réussi à s'imposer et s'est vite retrouvé remplaçant et en manque de temps de jeu, une occasion que l'AS Monaco veut saisir.

Le club du Rocher a fait de lui sa priorité et veut en faire un joueur important. Après le départ d'Aurélien Tchouaméni, la Principauté doit renforcer son entrejeu en vue de la prochaine saison. Un joueur de choix, lui qui a déjà fait ses preuves en France. Le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions se déroulant début août, l'AS Monaco doit accélérer dans ce mercato pour participer au tournoi de la Coupe aux Grandes Oreilles.

AS Monaco Mercato : Une première offre formulée

L'AS Monaco veut donc se dépêcher sur le dossier. Après avoir proposé un prêt, qui fut exclu par Leicester, l'ASM a proposé un chèque de 12 millions d'euros plus 3 millions bonus, une nouvelle fois repoussé par le club anglais. Les Foxes en demanderaient au moins 20 millions d'euros, ce qui devrait être acceptable pour le club qui a vendu Aurélien Tchouaméni 100 millions d'euros et se préparerait à formuler une deuxième offre.

Il deviendrait la troisième recrue du club après Takumi Minamino et Breel Embolo. Un accord avec le joueur n'est toujours pas trouvé. Plusieurs autres clubs seraient aussi sur le dossier mais seulement pour des prêts. La Principauté devra donc se dépêcher avant que d'autres clubs n'entrent dans la course.