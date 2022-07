LOSC Mercato : Un important transfert se précise à Lille

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 13:57

LOSC Mercato : Indésirable à Lille et prêté au CSKA Moscou en janvier 2022, Yusuf Yazici a une touche en Italie. Il devrait rebondir à Salernitana.

LOSC Mercato : Yussif Yazici d'accord avec l'US Salernitana

Le LOSC a tenté de vendre Yusuf Yazici au CSKA Moscou la saison dernière. Il avait été prêté au club russe en janvier pour six mois, avec une option d’achat estimée à 12 M€. Le milieu offensif de Lille avait fait une excellente deuxième moitié de saison. Il avait marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matches joués avec les Chevaux. Mais le CSKA n’a finalement pas levé l’option d’achat, en raison de l’interdiction aux clubs russes de participer aux compétitions européennes. L’international turc (39 sélections, 2 buts) est donc revenu à Lille où son contrat est valide jusqu’à fin juin 2024. Il participe à la préparation estivale des Dogues, sous les ordres du nouvel entraîneur Paulo Fonseca.

Néanmoins, Yusuf Yazici ne devrait pas rester au LOSC, car il est toujours sur le marché des transferts. Mieux, il a une touche en Serie A. Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant turc « est dans le viseur de l’US Salernitana ». La source précise même qu’il « dispose d'un accord » avec le club italien qui a déjà recruté son coéquipier Domagoj Bradaric, la semaine dernière.

LOSC Mercato : L'attaquant de Lille vise en priorité un club huppé

Toutefois, l’ancien joueur de Trabzonspor prend son temps car il souhaite rejoindre un top club en priorité. « Il n’est pas question de se précipiter. Yusuf Yazici espère toujours trouver une formation plus huppée », a précisé le confrère sur Twitter. Le N°11 est l’un des joueurs du LOSC bien coté sur le marché. Acheté à 17,5 M€ en août 2019, il vaut toujours le même montant (17 M€ plus précisément), selon l’estimation de Transfermarkt. Par ailleurs, le LOSC va présenter ses deux recrues estivales en date : Rémy Cabella et Mohamed Bayo, en conférence de presse, mercredi à 13h30.