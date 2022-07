OM Mercato : Deux recrues surprises confirmées à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 20 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : Présent en conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a confirmé l’arrivée de deux nouvelles recrues.

OM Mercato : Deux nouvelles recrues débarquent à Marseille

Après une longue période d’accalmie, le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’accélère ces dernières heures. En quête de nouveaux renforts pour la saison à venir, la direction de l’ OM est parvenue à boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant. Il s’agit de Luis Suarez. Auteur de prestations remarquables au Celta Vigo, le buteur colombien a répondu favorablement au projet phocéen. L’ OM a d'ailleurs annoncé avoir conclu un accord total avec le club andalou pour son transfert.

Ayant obtenu le feu vert de sa direction, Luis Suarez est donc arrivé ce mardi à Marseille afin de finaliser les derniers détails pour son transfert. Et dans son sillage, deux autres renforts s’apprêtent également à s’engager en faveur de l’ OM. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a en effet confirmé l’arrivée imminente de Jonathan Clauss et Ruben Blanco. « On a un accord de principe avec Lens pour Jonathan Clauss. Il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco, qui était aux États-Unis, est, lui aussi, en train d'arriver. On a un accord de principe avec le Celta Vigo pour son incorporation, en prêt », a-t-il assuré.

OM Mercato : Longoria veut d’autres renforts à Marseille

Ainsi, en plus de Luis Suarez, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir de deux nouvelles recrues. Titulaire inamovible au RC Lens, Jonathan Clauss devrait défendre les couleurs marseillaises la saison prochaine. L’affaire est déjà réglée en interne, il ne resterait plus que l’officialisation de son transfert. Le latéral droit français est déjà arrivé dans la cité phocéenne et devrait passer sa visite médicale dans la foulée avant de s’engager officiellement avec l’ OM. Le montant de son transfert est estimé à environ 11 millions d’euros, bonus compris.

De son côté, Ruben Blanco devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le gardien de but espagnol viendrait donc concurrencer son compatriote Pau Lopez à l’ OM. Toutefois, Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club phocéen et déjà à l’œuvre pour faire venir des recrues supplémentaires. Les noms de Nuno Tavares (Arsenal) et Jordan Veretout (AS Rome) sont évoqués.