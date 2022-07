OM Mercato : C'est fait ! Une star de Ligue 1 débarque à Marseille

Publié par Thomas G. le 19 juillet 2022 à 09:34

OM Mercato : En quête de nouveaux renforts défensifs depuis le début du mercato, l'Olympique de Marseille va réaliser un énorme coup ce mardi.

OM Mercato : Un international français arrive en défense

L’Olympique de Marseille a vécu un début de mercato mouvementé, avec notamment les départs de Jorge Sampaoli et Steve Mandanda. L’arrivée du nouvel entraîneur Igor Tudor a rebattu les cartes, le technicien croate étant arrivé avec une nouvelle philosophie de jeu. Depuis son intronisation, l’ancien coach de l’Héllas Vérone réclamait un renfort défensif à sa direction pour concurrencer Pol Lirola. Après plusieurs semaines de négociations, les Phocéens sont parvenus à un accord pour la venue d’une star de Ligue 1.

Selon Santi Aouna, l’OM va recruter le défenseur international Jonathan Clauss pour 8 millions d’euros. Les Marseillais ont transmis l’offre hier soir et le RC Lens a accepté la proposition. L’OM peut se targuer d’avoir raflé la mise face à des clubs plus huppés comme Manchester United et Chelsea qui étaient également intéressés par l’international français. La clé de ce dossier fut la volonté de Jonathan Clauss, qui a toujours souhaité signer à l’Olympique de Marseille. À 29 ans, le néo-international français s’apprête à connaître un nouveau défi avec en prime, la découverte de la Ligue des Champions. Selon plusieurs sources, le défenseur du RC Lens va passer sa visite médicale ce mardi et parapher son nouveau contrat dans la foulée.

Jonathan Clauss, le chaînon manquant à l'OM ?

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à la tête de l’Olympique de Marseille, le manager croate a installé une défense à 5 avec deux pistons. La priorité des Marseillais pour le poste de latéral droit a toujours été Jonathan Clauss qui débarque à l' OM pour être titulaire. Cette disposition tactique a notamment permis la saison passée à l’international français de se révéler au grand jour au RC Lens et d’être sélectionné chez les Bleus.

L’arrivée de Jonathan Clauss dans la cité phocéenne devrait également permettre d’apaiser le climat particulier qui régnait depuis le départ de Jorge Sampaoli. En parallèle, l’OM réaffirme ses ambitions avec la signature imminente de Luis Suarez, attaquant colombien de Grenade.