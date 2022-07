AS Monaco Mercato : L'ASM se sépare de deux défenseurs

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 12:01

AS Monaco Mercato : Deux joueurs en manque de temps de jeu avec l’équipe professionnelle de l’ASM ont quitté le club. Ils sont transférés en Belgique.

AS Monaco Mercato : Torres et Larade prêtés au Cercle Bruges

L’AS Monaco s’est séparé de Louis Torres (21 ans) et Lucas Larade (23 ans), deux défenseurs qui évoluaient avec la réserve du club du Rocher. Ne rentrant pas dans les plans de Philippe Clement (48 ans), l’entraîneur de l’équipe professionnelle de l’ASM, le polyvalent arrière gauche et le défenseur central ont été envoyés au Cercle Bruges en Belgique.

« L’AS Monaco annonce les transferts de ses deux défenseurs Louis Torres et Lucas Larade au Cercle Bruges. Après avoir respectivement rejoint l’AS Monaco en 2017 et 2021 et parfait leurs gammes au sein de La Diagonale, Louis Torres vont poursuivre leur progression au Cercle Bruges (Jupiler Pro League) », a informé le club de la Principauté. Le premier a signé un contrat de deux ans, qui le lie au club basé à Bruges jusqu'au 30 juin 2024. Quant au deuxième, il a paraphé un bail d'une seule année, soit jusqu'à fin juin 2023.

L'ASM et le Cercle Bruges, une connexion parfaite

Comme certains joueurs qui n’ont pas de temps de jeu avec l’équipe A, Louis Torres et Lucas Larade ont fait l’intégralité de la préparation estivale avec le Cercle Bruges, club satellite de l’ASM. Cela, « dans le cadre des nombreuses synergies existantes entre l’AS Monaco et son club cousin » comme l’explique la direction monégasque. Louis Torres et Lucas Larade retrouvent ainsi leurs anciens coéquipiers de l’équipe B de l'AS Monaco : Boris Popovic et Edgaras Utkus (défenseurs centraux, 22 ans), qui les ont devancés au Cercle, l’été dernier. Pour rappel, le Cercle Bruges a fini à la 10e place du championnat de l'élite belge, la saison dernière.