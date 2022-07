ASSE Mercato : Deux attaquants annoncés à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 00:20

ASSE Mercato : Deux nouveaux joueurs ont rejoint Saint-Étienne, ce mercredi, portant à 5 le nombre des recrues. Deux attaquants sont annoncés chez les Verts.

ASSE Mercato : Déjà 5 recrues estivales à l'AS Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne est très active sur le marché des transferts cet été, malgré sa relégation en Ligue 2. Loïc Perrin (coordinateur sportif) et les recruteurs stéphanois ont déjà attiré cinq (5) nouveaux joueurs, avec l’aval de Laurent Batlles. Le nouvel entraineur de l’AS Saint-Étienne est d’ailleurs impliqué dans l’arrivée de Jimmy Giraudon (défenseur central) et Dylan Chambost (milieu offensif). Il a eu ces deux joueurs sous ses ordres à l’ES Troyes AC. Ce mercredi, le club stéphanois a officialisé la signature de Mathieu Cafaro (milieu de terrain) et de Victor Lobry (milieu offensif). Le premier arrive en provenance du Standard de Liège. Il est prêté par le club belge pour une saison, avec une option d’achat. Quant au deuxième, il est arrivé à l’ ASSE, libre de tout engagement, à l’issue de son contrat au Pau FC (en Ligue 2).

Deux attaquants devraient rejoindre l'ASSE

Mai ce n’est pas tout ! L’AS Saint-Étienne devrait accueillir deux attaquants de pointe et non un, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. « Tu n’auras pas un attaquant… tu vas en avoir deux qui vont arriver », a lâché l’Insider, sans indiquer l'identité de ces futurs renforts. La rumeur du mercato évoquait en effet l’arrivée d’un attaquant de pointe à l' ASSE. Ibrahim Sissoko était courtisé, mais il a préféré signer au FC Sochaux. Les services de Nicolas De Preville (31 ans) ont été aussi proposés aux Verts, mais Laurent Batlles n’a pas validé son profil. Les Stéphanois ont impérativement besoin d'un buteur après les départs de Wahbi Khazri (meilleur buteur du club ligérien en Ligue 1 la saison dernière) et Romain Hamouma (actuel meilleur buteur de l'histoire des Verts au 21e siècle).