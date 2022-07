FC Lorient Mercato : Un attaquant met la pression pour quitter le FCL

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 12:50

FC Lorient Mercato : Convoité par deux clubs italiens, dont le Torino FC, un attaquant du FCL met la pression sur ses dirigeants pour partir cet été.

FC Lorient Mercato : Une offre du Torino pour Laurienté

Après trois saisons au FC Lorient, Armand Laurienté veut aller voir ailleurs. Il est conforté dans son désir par les intérêts qu’il suscite après sa saison dernière plus ou moins satisfaisante avec le FCL. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 lors de l'exercice 2021-2022, l’ailier droit a tapé dans l’oeil de deux clubs italiens : le Torino FC et l’US Sassuolo. Le premier aurait transmis une offre au club du Morbihan pour recruter le N°28 des Merlus. La proposition du club de Serie A au FC Lorient serait de 9 millions d’euros d’après RMC Sport.

Si l'on se fie au média sportif, la direction lorientaise ne devrait pas hésiter à vendre Armand Laurienté rapidement à ce montant-là pour deux raisons. Premièrement, l’offre évoquée représente trois fois le prix auquel il a été acheté au Stade Rennais en septembre 2020. Et deuxièmement, cette somme est supérieure à la valeur marchande actuelle du joueur de 23 ans, estimée à 7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

FC Lorient Mercato : Laurienté veut quitter le FCL

D’ailleurs, le journaliste Loïc Tanzi croit savoir qu’Armand Laurienté a commencé à mettre la pression sur la direction du FC Lorient, afin de le transférer. Il aurait exprimé ouvertement son envie de départ de la Bretagne, cet été. Plus précisément, il veut rejoindre le club turinois en saisissant cette opportunité. « Armand Laurienté a informé qu’il souhaite quitter Lorient pour rejoindre le Torino FC », a écrit la source sur son compte Twitter. Pour rappel, l'ancien international Espoir Français est sous contrat dans le Morbihan jusqu'à fin juin 2024, soit pour deux saisons encore.