Bordeaux : Gérard Lopez confiant après l'audience devant le CNOSF

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 01:44

Bordeaux était devant le CNOSF, ce jeudi, deux jours après son audition devant le tribunal de commerce. Gérard Lopez est optimiste pour la conciliation.

Bordeaux : Gérard Lopez optimiste, en attendant l'avis du CNOSF

Bordeaux ne sait toujours pas dans quelle division son équipe va évoluer cette saison ! Relégué en Ligue 2 sportivement et rétrogradé en National 1 administrativement, par la Direction générale du contrôle de gestion (DNCG), le FCGB multiplie les audiences pour la réintégration du club en Ligue 2. Mardi, Gérard Lopez et sa délégation étaient en audience devant le Tribunal de commerce, puis ont été entendus par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ce jeudi, comme prévu. Bordeaux est désormais en attente de la décision des conciliateurs du CNOSF, vendredi soir au plus tôt ou lundi au plus tard selon RMC Sport.

« Si la demande de conciliation accouchait d'un avis favorable à Bordeaux, le dossier serait renvoyé en début de semaine prochaine devant le Comité exécutif de la Fédération française (FFF) à qui il appartiendrait de trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2, samedi 30 juillet », explique la source. En attendant, le président du club au scapulaire a affiché sa confiance, à sa sortie d’audience, après trois heures d'échanges. « C’était une conciliation. On a pu exposer ce qu’on avait à dire. Maintenant, on verra ce qui se passera ensuite », a-t-il laissé entendre, dans des propos rapportés par la radio.

Le mercato du FCGB plombé par la rétrogradation

Le mercato des Girondins de Bordeaux a carrément été plombé par la rétrogradation du club en National et les rendez-vous de la direction pour tenter de retrouver la Ligue 2. Ce n’est que ce jeudi 21 juillet que le club en grande difficulté financière a officialisé un accord avec Southampton (en Premier League), pour le transfert de sa pépite Sékou Mara (20 ans). La transaction est estimée à 13 M€, hors bonus. Avant le jeune attaquant prometteur, Bordeaux avait vendu Raoul Bellanova (arrière latéral droit) à Cagliari (Serie B) pour 700 000 euros. Hwang Ui-Jo devrait être le prochain joueur bordelais à transférer. Le FC Nantes est l'un des courtisans de l'attaquant sud-coréen.