Bordeaux Mercato : Accord conclu pour un attaquant prometteur !

Publié par Nicolas le 21 juillet 2022 à 10:55

Bordeaux Mercato : Convoité par de nombreux clubs depuis plusieurs semaines, un jeune prodige va quitter les Girondins pour la Premier League.

Bordeaux Mercato : Accord conclu avec Southampton pour Sékou Mara

En proie à des difficultés financières, les Girondins de Bordeaux vont obtenir de l'argent frais avec la vente imminente de Sékou Mara à Southampton. Les Marine et Blanc et les Saints ont conclu un accord pour le transfert de l'International français U20. Selon le quotidien 20 minutes, il s'agit d'une transaction de 13 millions d'euros (11 millions d'euros fixes plus 2 millions d'euros de bonus). Un pourcentage à la revente de l'ordre de 10% serait inclus dans le deal. Un contrat de 5 ans attendrait le jeune attaquant à Southampton.

Très attaché à son club formateur, Sékou Mara espère que cette vente pourra sauver les finances des Girondins. Très convoité depuis plusieurs semaines, le jeune buteur a pris en compte l'aspect sportif et le fait que Bordeaux puisse s'y retrouver financièrement pour prendre sa décision. « Sékou Mara rejoint le club qui le voulait le plus et qui a fait totalement abstraction de la situation des Girondins. Le joueur et ses proches avaient deux prérogatives : un vrai projet sportif autour de lui et que Bordeaux ne soit pas lésé », précise le journaliste Clément Carpentier, qui a suivi le dossier de près. C'est un très beau défi qui s'annonce pour Sékou Mara, qui va découvrir la Premier League avec Southampton et qui espère poursuivre sa progression et continuer sur sa lancée après 6 derniers mois remarquables.

Bordeaux Mercato : La vente de Sékou Mara pourrait sauver les Girondins

C'est peut-être le centre de formation bordelais qui va sauver le club d'une rétrogradation en National. En effet, la vente prévue de Sékou Mara va permettre à Bordeaux de présenter de l'argent frais devant le CNOSF, devant qui les dirigeants bordelais se présentent aujourd'hui, comme le souligne le journaliste Clément Carpentier. « Les Girondins de Bordeaux vont se présenter ce jeudi devant le CNOSF avec l’acte de transfert pour renforcer leur dossier. » En cas de décision favorable du CNOSF, le dossier serait renvoyé devant le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, ultime instance qui décidera du sort des Girondins pour cette saison 2022-2023.

C'est évidemment une grosse perte sportive pour les Girondins, mais cette vente est perçue aujourd'hui comme un soulagement par l'état-major bordelais qui va pouvoir présenter un dossier beaucoup plus solide aux instances dirigeantes qui traitent le dossier des Girondins de Bordeaux.