OM Mercato : Arsenal, le verdict est tombé pour William Saliba

Publié par Ange A. le 22 juillet 2022 à 05:36

OM Mercato : Mikel Arteta a mis fin au suspens concernant l’avenir de William Saliba, de retour à Arsenal après un prêt à Marseille.

OM Mercato : Mikel Arteta confirme pour William Saliba

Après trois prêts successifs en Ligue 1, William Saliba pourrait enfin goûter aux joutes de la Premier League. Après une pige satisfaisante à l’Olympique de Marseille, son transfert définitif à Marseille a été évoqué. Seulement, la perspective de disputer la Ligue des champions n’a pas suffi à séduire l’ancien Stéphanois. Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta semble enfin vouloir miser sur le néo-international tricolore, élu meilleur espoir de Ligue 1 la saison dernière. Le coach des Gunners a confirmé cette tendance concernant l’avenir du défenseur de 21 ans. « Nous avons toujours un plan. Nous sommes vraiment heureux de l’avoir et vous pouvez voir la façon dont il s’est adapté, la façon dont il a mûri. Il joue bien et nous sommes ravis de l’avoir », a assuré le technicien espagnol au sortir d’un match amical remporté face à Orlando City.

Les ambitions de Saliba avec Arsenal

Au sortir de sa saison réussie avec l’Olympique de Marseille, William Saliba entend également s’imposer à Arsenal. Depuis sa signature à Arsenal contre 30 millions d’euros en 2019, il n’a jamais étrenné le maillot de l’équipe première du club londonien. Le défenseur tricolore s’est contenté de quelques matchs avec les jeunes d’Arsenal. De retour dans la capitale anglaise, le joueur formé à Saint-Étienne entend confirmer sa marge de progression. « Mon plan est de me battre et de travailler avec Arsenal. Je veux gagner autant que possible et de grandir davantage », avait-il assuré dans un entretien au site officiel d’Arsenal.

De son côté, l’OM a déjà tourné la page Saliba. Marseille a recruté trois défenseurs centraux cet été. Samuel Gigot, Isaak Touré et le Congolais Chancel Mbemba se sont engagés avec le vice-champion de France.