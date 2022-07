OM Mercato : Arsenal, Arteta prend une énorme décision pour Saliba

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2022 à 20:41

OM Mercato : Malgré sa volonté de rester à Marseille, William Saliba va retourner à Arsenal. Le Français a obtenu des garanties de Mikel Arteta.

OM Mercato : Marseille devra tirer un trait sur le dossier Saliba

William Saliba est enfin fixé sur son sort. Auteur d’une excellente saison à l’Olympique de Marseille, le défenseur prêté par Arsenal est très apprécié par les dirigeants phocéens. Ces derniers rêvent d’ailleurs de le recruter de manière définitive. Mais la direction de l’ OM devra finalement tirer un trait sur ce dossier. En effet, depuis cinq jours maintenant, William Saliba ne fait plus partie des joueurs prêtés à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, son prêt à l’ OM a officiellement pris fin le 30 juin dernier.

Le jeune défenseur central est donc retourné en Angleterre afin d’évoluer sous les couleurs d’Arsenal la saison prochaine. Et après l’avoir prêté plusieurs saisons de suite, les Gunners ont pris une décision radicale pour son avenir. Selon les informations dévoilées par La Gazetta dello Sport, l’entraîneur Mikel Arteta est bien décidé à lancer William Saliba dans le grand bain de la Premier League la saison prochaine. L’entraîneur des Gunners souhaite ainsi récupérer son jeune défenseur, qu’il estime désormais assez expérimenté pour prendre une place de titulaire au sein de son effectif.

OM Mercato : Le retour de Saliba aura des répercussions à Arsenal

William Saliba aurait déjà obtenu des garanties sur son temps de jeu à Arsenal la saison prochaine. Son retour devrait aussi avoir des répercussions sur la défense des Gunners. Reste à savoir qui serait sacrifié. En tout cas, selon la source, le défenseur Gabriel, auteur d’une saison pleine l'an passé, pourrait faire les frais du retour du Français. Et tant pis si son nom alimente régulièrement les rumeurs sur le marché des transferts. La Juventus, l’AC Milan ou encore le FC Barcelone s’intéresserait de très près au profil de l'ancien Lillois.