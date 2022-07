OM Mercato : Marseille et l’OGC Nice à la lutte pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2022 à 11:36

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille serait à la lutte avec l’OGC Nice pour un attaquant de Bundesliga.

OM Mercato : Marseille fonce sur Alassane Pléa

Le mercato estival s’accélère du côté de l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’ OM sont déjà parvenus à boucler l’arrivée de six nouvelles recrues et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils travaillent désormais sur l’arrivée d’un nouveau renfort en attaque. Et si la piste menant à Adam Ounas (Naples) a pris de l’ampleur ces derniers jours dans la cité phocéenne, c’est finalement du côté de la Bundesliga que l’ OM pourrait boucler une superbe opération. Selon les dernières informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille s’intéresse de très près à Alassane Pléa.

L’international français arrive en fin de contrat en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach. Et malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, le jeune attaquant maintient sa position inchangée, car dans le fond, il espère être vendu dès cet été. Les dirigeants allemands se retrouvent donc dos au mur. Ils devront le vendre lors de ce mercato estival afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an.

En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille voudrait ainsi profiter de cette situation pour attirer Alassane Pléa dans ses filets. D’autant plus que l’ancien buteur de l’OGC Nice se ravit de faire son retour en Ligue 1. Selon le quotidien sportif, l’ OM devrait rapidement entamer les discussions en vue de boucler sa signature. Sauf que Marseille n’est pas le seul club sur ce coup.

OM Mercato : L’OGC Nice tente aussi de rapatrier Alassane Pléa

La source ajoute que l’OGC Nice est également chaud bouillant sur ce dossier. Nouvel entraîneur des Aiglons, Lucien Favre apprécie tout particulièrement le joueur et en a fait une cible de choix pour renforcer son attaque. Le club azuréen aurait une vraie envie de formuler une offre pour rapatrier son ancien buteur au plus vite. Mais si l' OGC Nie et l' OM sont très intéressés par le profil d’Alassane Pléa, un nouveau courtisan et non des moindres vient de s'inviter dans la danse. Il s’agit d’Everton.

Les Toffees seraient aussi en embuscade sur cette piste, attendant le bon moment pour passer à l’offensive. Reste désormais à savoir lequel des prétendants parviendra à rafler la mise dans ce dossier. Pour l’heure, le Borussia Mönchengladbach n’attendrait que 8 M€ pour acter le transfert de son buteur.