L'OL pourrait bientôt faire revenir un ancien attaquant du club, après avoir misé sur le retour d'Alexandre Lacazette l'été dernier.

Mercato OL : Alassane Pléa bientôt de retour à Lyon ?

Depuis un an, l'OL s'est spécialisé dans l'art de faire revenir ses anciens joueurs, avec plus ou moins de réussite. Alexandre Lacazette en est à 26 buts en Ligue 1 cette saison, mais Corentin Tolisso a du mal à revenir à son meilleur niveau. Dejan Lovren est également revenu cet hiver, et réalise une bonne fin de saison.

L'OL pourrait bientôt faire revenir un autre ancien lyonnais, puisque Alassane Pléa intéresse les dirigeants, d'après Foot Mercato. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach sent que le moment est venu de partir après une saison plus compliquée que les précédentes. Alassane Pléa souhaite revenir en Ligue 1 cet été après cinq saisons passées en Bundesliga, et l'OL pourrait être un bon point de chute. Le joueur formé à Lyon n'avait jamais eu réellement sa chance lors de son premier passage au club, mais avait ensuite explosé à Nice avant de prendre la direction de l'Allemagne.

Un bon complément à Alexandre Lacazette

L'OL n'a pas encore son futur directeur sportif, mais Alassane Pléa plaît beaucoup en interne. Le joueur a une valeur marchande estimée entre 10 et 12 millions d'euros et intéresse également des clubs anglais comme Crystal Palace, West Ham ou encore Fulham. L'Olympique Lyonnais suivrait le joueur depuis plusieurs mois maintenant et aurait même tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal.

L'OL se veut ambitieux sur son mercato cet été, mais la piste d'Alassane Pléa interroge. Alexandre Lacazette réalise une superbe saison au poste d'avant-centre, et le joueur du Borussia Mönchengladbach ne devrait pas se satisfaire d'un rôle de remplaçant à Lyon. D'autant plus que les Gones ne devraient pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine. Le joueur de 30 ans a inscrit 2 buts et délivré 8 passes décisives en Allemagne cette saison.