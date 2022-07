OM Mercato : Marseille vise un coup sublime au RC Lens

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2022 à 15:40

OM Mercato : Après avoir recruté Jonathan Clauss cet été, l’Olympique de Marseille tente de boucler une deuxième signature au RC Lens.

OM Mercato : Longoria prépare un nouveau deal avec le RC Lens

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a démontré toute son expertise en matière de recrutement ces dernières semaines. Avec l’arrivée de six nouvelles recrues, le dirigeant phocéen réalise un recrutement pour le moins ambitieux. Et ce n’est pas encore terminé. Loin d'être rassasié, le président de l’Olympique de Marseille et ses équipes planche déjà sur l’arrivée d’un ou deux renforts supplémentaires.

Outre l’arrivée imminente de Darko Lazovic en provenance du Hellas Vérone, les dirigeants de l' OM tentent de faire venir un nouveau milieu défensif en vue de combler le vide laissé par le départ de Boubacar Kamara. Et pour étoffer ce secteur de jeu, les pensionnaires du Vélodrome se dirigent une nouvelle fois vers le Racing Club de Lens.

OM Mercato : Marseille revient à la charge pour Seko Fofana

Après avoir réussi à débaucher Jonathan Clauss de la formation lensoise, la direction de l’ OM s’apprêterait désormais à tenter le coup avec Seko Fofana. L’Insider Z_Hakos assure que les négociations ont repris entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Il faut dire que le staff et la direction de l’OM apprécient beaucoup le profil de l’international ivoirien. Ils aiment sa combativité et sa constance au plus haut niveau. Après plusieurs tentatives manquées, les Phocéens seraient donc revenus à la charge pour sa signature. Reste désormais à savoir si les Phocéens auront plus de réussite cette fois-ci. Le doute persiste.

Titulaire inamovible au RC Lens, Seko Fofana est courtisé par plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et n’exclut pas l’idée de changer d’air cet été. Le RC Lens réclamerait environ 30 à 40 millions d’euros pour acter son transfert. Un montant que l’ OM ne peut se permettre de dépenser actuellement. C’est pourquoi les dirigeants phocéens négocieraient avec leurs homologues lensois afin de faire baisser son prix. Cette mission s’annonce très compliquée, mais pas impossible.