RC Lens Mercato : Une officialisation tombe pour Seko Fofana

Publié par Ange A. le 16 juillet 2022 à 08:05

RC Lens Mercato : Seko Fofana de retour chez les Éléphants

Après le transfert de Cheick Doucouré à Crystal Palace, le Racing Club de Lens pourrait encore perdre un élément important de son entrejeu. Capitaine du RC Lens, Seko Fofana est très courtisé sur le marché des transferts. En attendant de savoir où il posera ses valises cet été, le milieu de terrain vient d’opérer un important choix concernant son avenir en équipe nationale. Le Sang et or a décidé de revenir en sélection. Nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset pourra compter sur le puissant milieu lors de la prochaine trêve de septembre.

« Le retour de Seko Fofana en sélection sera effectif en septembre prochain pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023. Il s’est dit heureux et motivé de retrouver bientôt les Éléphants. Cette rencontre conviviale et positive rentre dans le cadre de la démarche du coach Gasset de rencontrer tous les internationaux ivoiriens susceptibles de faire progresser la sélection », a annoncé un communiqué publié par la Fédération ivoirienne de football vendredi.

Un départ de Lens dans les tuyaux pour Fofana

L’international ivoirien (4 sélections) avait mis sa carrière internationale entre parenthèses depuis 2019, histoire de se consacrer à son club. Il vient de réaliser deux exercices satisfaisants avec le club de l’Artois. Seko Fofana a disputé 73 matchs avec le Racing Club de Lens pour 12 réalisations et 6 passes décisives. Au vu de ses performances avec le RC Lens, le milieu de terrain suscite la convoitise de quelques clubs sur le marché des transferts. Longtemps dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le capitaine lensois intéresse désormais le Paris Saint-Germain. Le transfert de Fofana pourrait rapporter 25 millions d’euros aux Sang et or selon Transfermarkt.