LOSC Mercato : Un cador anglais insiste pour une pépite de Lille

Publié par Thomas G. le 22 juillet 2022 à 17:24

LOSC Mercato : Courtisé depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts, un cadre du vestiaire lillois pourrait filer en Angleterre.

LOSC Mercato : Lille toujours menacé par un club de Premier League

Les Dogues ont de l’ambition pour la saison à venir après une décevante 10e place obtenue l’année dernière. Olivier Létang a fait des choix forts à l’intersaison en se séparant de Jocelyn Gourvennec et avec la vente de Sven Botman. Le président du LOSC pourrait de nouveau être amené à prendre des décisions fortes avant la fin du mercato. En premier lieu, Olivier Létang a officialisé le départ de Renato Sanches qui se rapproche du Paris Saint-Germain.

En parallèle de la vente de l’international portugais, les Dogues pourraient également perdre son compère dans l’entrejeu. Après sa première saison réussie à Lille, Amadou Onana fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché. West Ham est très intéressé par l’espoir belge, les Hammers ont transmis plusieurs offres à Lille. Les Nordistes n’ont pas encore répondu à la dernière proposition du club anglais qui s’élevait à 38 millions d’euros. Le dossier a connu un nouveau rebondissement cette semaine, selon le journaliste anglais Jack Rosser, les Hammers et les Dogues sont en discussions pour trouver un accord. Le LOSC se serait résigné à fixer un prix pour sa pépite belge, les Lillois pourraient donc perdre Renato Sanches et Amadou Onana avant la fin du mercato.

LOSC Mercato : Le marché de Lille n’est pas terminé

Les Dogues vont poursuivre leur mercato dans les prochains jours pour pallier au départ de Renato Sanches et à l’éventuelle vente d’Amadou Onana. Les Lillois souhaitent recruter un, voir plusieurs milieux de terrain pour renforcer l’entrejeu. Les dirigeants du LOSC veulent bâtir une équipe compétitive pour offrir la possibilité à Paulo Fonseca de lutter pour les places européennes.

Cette saison, la concurrence sera féroce en Ligue 1, et les Lillois veulent être armés pour finir le plus haut possible. Le podium n’est pas l’objectif annoncé, mais en interne, le LOSC espère pouvoir retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison.