LOSC Mercato : Officiel, Lille s'offre une pépite en défense

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 17:39

LOSC Mercato : Lille a officialisé une nouvelle signature en défense ce jeudi, mais a aussi acté le départ d’un joueur, dont le contrat a été résilié.

LOSC Mercato : Burlet signe son premier contrat pro à Lille

Le LOSC a recruté un jeune joueur très prometteur, en provenance de Schalke 04 en Allemagne. Vincent Burlet, seulement âgé de 16 ans, a signé un premier contrat professionnel avec le club nordiste, ce jeudi. Il s’est engagé avec Lille pour trois saisons, jusqu’en juin 2025. Le latéral gauche est international U17 belge et a récemment disputé l’Euro. « Le LOSC félicite Vincent Burlet pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite une bonne intégration et la meilleure progression au sein du Club », a communiqué le club champion de France 2021.

Quant à la pépite belge, elle a exprimé sa joie de rejoindre Lille. « Je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Je vais tout faire pour progresser avec l’objectif d’accéder à l’équipe professionnelle. Je veux gagner le plus de matchs possible, performer et gagner en expérience. Le Domaine de Luchin est un très bel endroit, il y a tout pour bien s’entrainer et s’épanouir », a-t-elle déclaré.

LOSC Mercato : Lille résilie le contrat de Maxime Wackers

Ce jeudi, le LOSC a également laissé partir un joueur formé au club, mais qui n’a pas réussi à s’imposer au Domaine de Luchin. Il s’agit du défenseur central, Maxime Wackers, dont le contrat a été rompu. « Lille OSC annonce aujourd’hui qu’au terme d’un accord avec le joueur, le contrat qui le liait à Maxime Wackers a été résilié. L’arrière n’est donc plus un joueur lillois. Le Club souhaite à Maxime, enfant du LOSC, le meilleur pour la suite de sa carrière », ont appris les Dogues.

N’ayant pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle lilloise, le joueur de 24 ans (capitaine de la réserve la saison dernière en National 3) va trouver un nouveau club où il pourrait lancer sa carrière qui a du mal à décoller.