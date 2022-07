PSG Mercato : 25M€, un gros renfort offensif acté au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2022 à 19:10

PSG Mercato : À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris SG va pouvoir compter sur les services d’un international espagnol.

PSG Mercato : Un joueur prêté veut aider l’équipe avec Galtier

Prêté la saison dernière au Sporting Portugal, où il a été élu meilleur joueur du championnat portugais, Pablo Sarabia est revenu au Paris Saint-Germain cet été avec de grandes ambitions. Il y a quelques semaines, le quotidien madrilène AS révélait que Luis Campos, qui est un grand fan de l’ancien ailier du FC Séville, comptait sur lui pour la saison prochaine, alors que la presse évoquait un prêt du joueur à l'Atlético Madrid. Le nouveau Conseiller Football du PSG voudrait notamment en faire un modèle en rapport avec la nouvelle ère souhaitée par la direction. Et cela tombe bien puisque le joueur formé au Real Madrid est bien déterminé à se faire une place sous les ordres de Christophe Galtier.

« En ce moment, je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. Le plus important pour une équipe, c'est d'avoir 15, 16, 17 joueurs prêts à jouer, au même niveau, car il y a beaucoup de matches », a déclaré l’international espagnol dans une interview accordée à l’AFP. Auteur de 22 buts en 45 matches toutes compétitions confondues la saison écoulée, Sarabia est prêt à prouver qu’il mérite bien son transfert au Paris Saint-Germain en juillet 2019 pour 18 millions d’euros.

« Tout le monde va être nécessaire, donc je serai prêt pour cela [...] Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l'enthousiasme, des buts, des passes décisives », ajoute le compatriote de Sergio Ramos. Le natif de Madrid s’est également prononcé sur les changements opérés dans le club de la capitale.

PSG Mercato : Pablo Sarabia valide les nouvelles règles du Paris SG

Avec la prochaine Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain veut disposer cette saison d’un effectif avec « deux onze presque de niveau équivalent », selon les renseignements du journal L’Équipe. S’il est bien parti pour faire partie du groupe de Christophe Galtier, Pablo Sarabia apprécie surtout les nouvelles règles et exigences basées sur la discipline érigées par la nouvelle direction sportive.

« Je pense que, dans tout travail, la discipline et des règles sont importantes. C'est bien qu'il y ait cette discipline, ces règles, c'est nécessaire pour une bonne cohabitation et pour former un bon groupe. Je pense que ce sera bon pour tout le monde. Il faut que l'on fasse tout ce que l'on peut, avec de l'effort à l'entraînement, pour atteindre les objectifs de l'équipe et du club, qui veut remporter tous les titres », a confié le numéro 19 du Paris SG.

Évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Pablo Sarabia est lié au club francilien jusqu’au 30 juin 2024.