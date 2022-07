OM Mercato : L'avertissement de Tudor après sa nouvelle défaite

Publié par Ange A. le 23 juillet 2022 à 09:45

OM : Igor Tudor s’est exprimé après le nouveau revers de l’Olympique de Marseille en match de préparation contre Middlesbrough (2-0).

OM : Marseille encore défait par un club de Championship

Igor Tudor peine pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Vendredi, l’ OM a concédé une nouvelle défaite contre Middlesbrough, 7e de Champonship (D2 anglaise) la saison dernière. Les Olympiens se sont inclinés (2-0) contre les Anglais. Ils avaient déjà plié l’échine contre Norwich (3-0), relégué en Championship cette année. Après cette nouvelle déconvenue, Igor Tudor s’est expliqué. Tout en soulignant la condition physique de ses poulains, le technicien croate indique qu’il n’a pas planifié la préparation actuelle de Marseille.

« Les jambes étaient lourdes, les joueurs fatigués et usés mentalement, a-t-il expliqué. Il y a deux jours, nous avons eu un important travail physique, et nous changeons de style de jeu, tout cela est normal […] Je n’ai pas choisi cet enchaînement de rencontres, cela m’a été imposé. Si on avait décidé, avec notre type de préparation, j’aurais choisi des matches moins difficiles. Ce n’est pas pour justifier cette performance, c’est juste mon point de vue », a expliqué le successeur de Jorge Sampaoli.

Pas d’inquiétude pour Tudor après Middlesbrough

Malgré ce nouveau revers, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille reste confiant. Il assure que l’ OM répondra aux attentes lors de la reprise des compétitions dans quelques semaines. « Je ne suis pas inquiet, nous serons prêts quand la saison commencera. Si vous voulez de l’intensité dès le début des matches cette année, on doit s’entraîner de cette façon pendant l’été », a prévenu le coach marseillais.

De son côté, Pablo Longoria tente encore de renforcer l’effectif du technicien croate. Un nouveau milieu de terrain reste notamment attendu ainsi qu’un nouvel arrière gauche. Un temps associé au PSG, le nom de Seko Fofana circule de nouveau à Marseille pour renforcer l’entrejeu.