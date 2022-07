OL Mercato : Après Tagliafico, Bosz affiche sa nouvelle priorité

Publié par Ange A. le 23 juillet 2022 à 00:20

OL Mercato : Alors que la signature de Nicolas Tagliafico reste attendue à Lyon, Peter Bosz a posé une exigence à sa direction.

OL Mercato : Peter Bosz pousse pour un nouveau renfort au milieu

L’Olympique Lyonnais est en passe de boucler l’arrivée de sa cinquième recrue estivale. L’ OL est déjà parvenu à rapatrier Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou, libres cet été. Lyon a également signé le prometteur Johann Lepenant en provenance de Caen. Après ces signatures, le club rhodanien est en passe d’officialiser le transfert de Nicolas Tagliafico. L’arrière gauche argentin arrive de l’Ajax Amsterdam où il ne lui reste qu’un an de contrat. Le latéral de 29 ans devrait parapher un contrat de trois ans. Malgré l’arrivée de ce nouveau renfort, Peter Bosz n’est pas encore satisfait du recrutement de Lyon. Le coach des Gones souhaite renforcer un poste spécifique. Le technicien néerlandais attend un nouveau milieu de terrain, un 6 de préférence.

Le portrait du 6 idéal de Peter Bosz

En conférence de presse, Peter Bosz a présenté les qualités qu’il attend d’un milieu de terrain. Le coach de l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à dresser le portrait robot de celui-ci. « Déjà, il est nécessaire de dire qu’au poste de sentinelle, un milieu de terrain n’a que très peu de temps pour jouer. À mon avis, c’est le rôle le plus compliqué dans mon équipe. Ce joueur doit être intelligent et savoir parfaitement se positionner. Et il doit être costaud parce que contre de bons milieux offensifs, il devra forcément aller aux duels. Mais il doit aussi savoir manier le ballon. Lorsque l’on ressort le ballon, cela commence à ce poste précisément. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont toutes ces qualités réunies », a décrit le coach de l’ OL.

S’il répond aux critères du technicien néerlandais, William Carvalho ne devrait pas poser ses valises à Lyon. Le milieu portugais devait être inclus dans un deal entre le club rhodanien et le Bétis Séville. Le club andalou souhaitait inclure le milieu de 30 ans pour récupérer Houssem Aouar.