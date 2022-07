PSG Mercato : Une star du Real Madrid lâche sa réponse au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 17:05

PSG Mercato : En quête d’une sentinelle de classe mondiale, le Paris SG aimerait attirer une star du Real Madrid. Le Qatar est désormais fixé sur ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar défie la Premier League pour un milieu du Real

Après avoir enregistré les signatures de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain serait encore à la recherche du nouvel élément au milieu de terrain. En effet, le Qatar et Luis Campos travailleraient en coulisses sur un gros coup au poste de sentinelle et surveilleraient ainsi la situation de Casemiro au Real Madrid. Selon certaines proches des Merengues, Florentino Pérez ne serait pas forcément opposé à un départ de l’international brésilien après l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni.

Surtout si une offre de 50 millions d’euros arrivait sur ses bureaux. Recruté en 2013 en provenance de Sao Paulo FC pour 6 millions d'euros, Casemiro a toutefois une préférence pour son avenir en cas de départ de Madrid. Dans des propos relayés par The Madrid Zone, à la question de savoir dans quel autre championnat il aimerait jouer, le compatriote de Neymar a répondu sans ambages, « la Premier League. » Toutefois, le joueur de 30 ans ne semble pas encore particulièrement pressé de quitter les rangs madrilènes.

PSG Mercato : Casemiro a tranché pour son avenir avec le Real Madrid

Toujours placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Casemiro ne compte pas quitter le Real Madrid sur ce mercato estival. Interrogé par la chaîne brésilienne SporTV, l’ancien coéquipier de Sergio Ramos et Keylor Navas a été très clair concernant sa situation actuelle. « J’ai un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Nous savons qu’aucun joueur n’est intransférable, mais aujourd’hui, c’est une réalité pour moi. Je veux rester au Real Madrid », a déclaré Casemiro.

Le Paris SG devra donc tirer une croix sur le natif de São José dos Campos et se concentrer sur la piste menant à Renato Sanches. Le milieu de terrain du LOSC ayant repoussé la dernière proposition de l’AC Milan dans l’attente d’un accord entre le PSG et ses dirigeants pour son transfert.