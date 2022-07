PSG Mercato : Accord trouvé pour un international tricolore

Publié par Ange A. le 24 juillet 2022 à 05:10

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain devrait prochainement annoncer la signature d’un jeune international tricolore en provenance de Leipzig.

PSG Mercato : Un jeune défenseur en route pour Paris

Le Paris Saint-Germain est en passe d’annoncer sa troisième recrue estivale. Le PSG n’a jusqu’ici officialisé les signatures de Vitinha et d’Hugo Ekitike. Renforcer la défense est l’une des priorités de Luis Campos cet été. Si le nom de Milan Skriniar revient avec insistance, le technicien portugais souhaite également recruter un nouvel arrière droit. Aux dernières nouvelles, le nouveau conseiller sportif parisien touche au but pour Nordi Mukiele. Âgé de 24 ans, l’arrière droit évolue depuis 2018 au RB Leipzig. Il ne dispose plus que d’un an de contrat avec la formation allemande. Sauf énorme revirement, il va quitter le pensionnaire de Bundesliga pour Paris cet été.

Accord annoncé pour Nordi Mukiele

Fabrizio Romano assure le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig sont parvenus à un accord pour le transfert de Nordi Mukiele vers la capitale. Les discussions se poursuivent pour définir les contours du futur contrat du latéral tricolore. Annoncé au PSG, Mukiele s’apprête donc à retourner au bercail après quatre saisons en Bundesliga. Il avait quitté le Montpellier Hérault SC pour le RB Leipzig contre 16 millions d’euros. Sa valeur marchande a grimpé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste maintenant une officialisation pour savoir combien Paris va débourser pour racheter sa dernière année de contrat.

Nordi Mukiele est une vieille cible de Luis Campos. Foot Mercato révèle que le technicien portugais avait déjà par le passé tenter de le recruter lorsqu’il défendait encore les couleurs du Montpellier Hérault SC. La polyvalence de ce défenseur capable d’évoluer sur le côté et dans l’axe a également séduit Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien pourrait donc le positionner dans sa défense à trois.