PSG Mercato : Campos tient la solution magique, une 3e recrue arrive

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2022 à 13:44

PSG Mercato : Comme annoncé par son coach Christophe Galtier, le Paris SG s’apprête à accueillir sa troisième recrue estivale après Vitinha et Hugo Ekitike.

PSG Mercato : Luis Campos a convaincu un défenseur français

Face à l’intransigeance de l’Inter Milan pour Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain cherche d’autres solutions pour renforcer la défense de l’équipe de Christophe Galtier, qui attend justement du renfort dans ce secteur de jeu. Et d’après les informations de RMC Sport, l’heureux élu pourrait se nommer Nordi Mukiele. Le média sportif explique que l’ancien joueur du Montpellier HSC, suivi de longue date et particulièrement apprécié par Luis Campos, disposerait d’ores et déjà d’un accord de principe avec le club de la capitale.

À quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, l’international français pense qu’un transfert au PSG le placerait davantage dans le radar du sélectionneur Didier Deschamps. À un an de la fin de son contrat avec le RB Leipzig, le polyvalent défenseur de 24 ans aurait donc donné son accord à Luis Campos pour rejoindre la bande à Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait proche d’être finalisée entre les deux clubs.

PSG Mercato : Accord total proche pour Nordi Mukiele

Après avoir obtenu l’accord de principe de Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain avait ouvert des négociations avec le RB Leipzig en vue d’une entente sur les modalités du transfert du joueur. Ce jeudi, Loïc Tanzi, désormais à L'Équipe, assure qu’un accord serait proche entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du RB Leipzig pour Mukiele.

Le journaliste sportif précise notamment que le natif de Montreuil prolongera son contrat d’un an avec le club allemand, soit jusqu’en juin 2024, puisque le deal devrait se régler comme avec le Stade de Reims pour Hugo Ekitike. En effet, Mukiele devrait rejoindre prochainement les rangs du Paris SG dans le cadre d’un prêt avec option d’achat automatique fixée à 15 millions d’euros. L’accord proche entre toutes les parties pourrait même tomber dans les prochaines heures. Après Vitinha et Hugo Ekitike, Nordi Mukiele pourrait devenir la troisième recrue estivale de Luis Campos au Paris Saint-Germain.