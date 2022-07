Stade Rennais Mercato : Après Tel, un autre gros deal au SRFC ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2022 à 13:41

Stade Rennais Mercato : Sur le point d’acter le transfert de Mathys Tel au Bayern Munich, le SRFC pourrait également acter prochainement un autre gros deal.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC prêt à se séparer d’un second attaquant ?

D’après les informations de Foot Mercato, le Bayern Munich va débourser un peu moins de 40 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services de Mathys Tel. Considéré comme un futur crack à son poste, l’attaquant rennais de 17 ans est ardemment souhaité à Munich afin d’être installé à l’avenir comme l’héritier de Robert Lewandowski. Après seulement 10 matches pros avec l’équipe de Bruno Genesio au Stade Rennais, l’international U18 français devrait parapher un contrat de cinq saisons en faveur du Champion de Bundesliga. Cependant, Tel pourrait ne pas être le seul départ du SRFC dans les prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Après Tel, Kamaldeen Sulemana affole le marché

En effet, d’après les derniers renseignements recueillis par le journaliste turc Ekrem Konur, un autre attaquant du Stade Rennais serait très demandé sur le marché des transferts. Le spécialiste mercato du média Fichajets explique notamment qu’après Mathys Tel, l’ailier rennais Kamaldeen Sulemana serait la priorité de Newcastle United pour remplacer Allan Saint-Maximin, qui pourrait rejoindre un cador de Premier League cet été. Depuis son rachat par les Saoudiens, les Magpies sont très actifs auprès des clubs français, comme l'attestent les transferts des anciens Lyonnais Bruno Guimarães et Lillois Sven Botman.

Le Daily Mail confirme l’information et assure que le club anglais privilégierait désormais la piste menant à l’international ghanéen de 20 ans après l’échec menant à Jack Harrison pour lequel Leeds United réclamerait plus de 40 millions d’euros. De son côté, le Stade Rennais exigerait pas moins de 35 millions d’euros afin de laisser filer son joyau ghanéen. Outre Newcastle United, le tabloïd britannique évoque également un intérêt du Bayer Leverkusen et de l'Ajax Amsterdam.

Affaire à suivre donc…