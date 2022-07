PSG Mercato : Deux nouvelles signatures imminentes à Paris

Publié par Ange A. le 25 juillet 2022 à 05:10

PSG Mercato : Actuellement au Japon, le Paris Saint-Germain pourrait annoncer deux nouvelles recrues dans les prochains jours.

PSG Mercato : De grosses retrouvailles en vue pour Galtier

Le mercato du Paris Saint-Germain ne s’est pas encore emballé jusqu’ici. Le PSG n’a bouclé que deux transferts depuis l’ouverture du marché des transferts. Le milieu portugais Vitinha a rejoint le club francilien. Longtemps annoncé à Newcastle United, Hugo Ekitike est arrivé en provenance du Stade de Reims. Après ces signatures, le club de la capitale serait en passe de boucler deux nouveaux dossiers. L’Équipe indique même que Paris pourrait annoncer deux nouveaux renforts « avant mercredi ». Le quotidien sportif indique que le board francilien compte accélérer pour le transfert de Renato Sanches. Le club voudrait disposer du Portugais, ancien protégé de Christophe Galtier à Lille, avant la reprise des entraînements au Camp des Loges.

Un international tricolore en route pour Paris

Outre le dossier Renato Sanches, le Paris Saint-Germain souhaite également conclure avec le dossier Nordi Mukiele. Âgé de 24 ans, l’arrière droit évolue depuis 2018 au RB Leipzig. La polyvalence de ce défenseur capable d’évoluer sur le côté et dans l’axe a également séduit Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien pourrait donc le positionner dans sa défense à trois. Il ne dispose plus que d’un an de contrat avec la formation allemande.

Fabrizio Romano révélait récemment qu’un accord entre Leipzig et le PSG avait été trouvé pour le transfert de Mukiele. Le spécialiste du mercato indiquait néanmoins que les discussions se poursuivaient pour définir les contours du futur contrat du latéral tricolore. La direction du club francilien espère donc régler ces derniers détails pour boucler ce transfert. La valeur marchande du défenseur passé par Montpellier est estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir combien Paris va débourser pour son transfert. Il avait coûté 16 millions d’euros à Leipzig.