Barça Mercato : Après Frenkie de Jong, une superstar est en vente

25 juillet 2022

Barça Mercato : Souhaitant réduire sa masse salariale, le FC Barcelone veut vendre un deuxième grand talent après Frenkie de Jong.

Barça Mercato : Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone

Cette saison, le FC Barcelone veut réagir après le doublé du rival madrilène avec en ligne de mire le titre en Liga. Les Blaugranas ont entrepris un mercato de grande envergure avec notamment les signatures de plusieurs talents comme Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. La prochaine cible des Catalans est l’international français Jules Koundé qui pourrait s’engager avec le Barça cette semaine. Ces recrues ont un certain coût et le FC Barcelone doit trouver des solutions pour enregistrer ces nouveaux joueurs.

Dans l’optique de pouvoir compter sur les nouvelles recrues, le Barça veut se séparer de certains joueurs. En plus de Frenkie de Jong, c’est son compatriote Memphis Depay qui pourrait être sacrifié. Selon le journal espagnol AS, le FC Barcelone réclamerait 20 millions d’euros pour céder l’international hollandais. De quoi donner des idées à de nombreux clubs anglais et français. Memphis Depay a la cote puisque Tottenham, Arsenal, Newcastle et l'Olympique de Marseille sont venus aux nouvelles. À quelques mois de la Coupe du Monde, l’attaquant de 28 ans veut jouer et avoir une place de titulaire. L’ancien buteur de l’OL n’hésitera pas à partir pour assurer son ticket pour le Qatar avec les Oranje.

Barça Mercato : Depay et de Jong sacrifiés par Barcelone

Cet été, l’un des grands chantiers du Barça sera le dégraissage de l’effectif, Xavi veut façonner son groupe à son image sans les indésirables. La plupart de ces joueurs n’ont pas une forte valeur marchande sur le marché, ce qui pousse les Blaugranas à chercher des alternatives. Frenkie de Jong et Memphis Depay pourraient ainsi être sacrifiés par le FC Barcelone pour rentrer dans les clous du fair-play-financier et du salary cap fixé par la Liga.