PSG Mercato : Incroyable, Galtier annonce plusieurs signatures !

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 16:32

PSG Mercato : En conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a annoncé jusqu'à 5 recrues potentielles au Paris Saint-Germain ces prochains jours.

PSG Mercato : " 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus " attendus à Paris

Tournée terminée pour le Paris Saint-Germain, qui boucle son passage au Japon avec une nette victoire 6-2 contre le club de Gamba Osaka. Un stage de présaison promotionnel qui aura permis à Christophe Galtier de tester l’équipe Rouge et Bleu pour la première fois depuis son intronisation sur le banc. Plutôt calme sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato, le Paris SG compte bien mettre les bouchées doubles ces prochains jours, notamment en perspective du Trophée des Champions, le 31 juillet prochain, contre le FC Nantes.

Alors qu’Hugo Ekitike a récemment signé avec le PSG, Christophe Galtier a annoncé espérer encore plusieurs recrues au retour du Japon. En conférence de presse d’après-match ce lundi, le nouveau coach parisien a indiqué que de nouvelles têtes étaient attendues cette semaine, évoquant jusqu’à 5 nouveaux joueurs. " Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine ", a déclaré l’ancien coach de l'OGC Nice. Une déclaration qui devrait ravir les supporters du Paris SG, d’autant que l’identité de ces prochaines recrues n’est plus un secret.

PSG Mercato : Mukiele arrive, Sanches et Skriniar dans la foulée ?

Si Paris espère bien régler plusieurs venues cet été, le club de la capitale semble bien parti pour officialiser sa première signature défensive. À la recherche d’un profil polyvalent, Luis Campos et la cellule de recrutement parisienne sont sur le point d’annoncer l’arrivée de Nordi Mukiele. Tout juste libéré par le RB Leipzig pour " négocier son contrat ", l’ancien joueur du Montpellier HSC devrait parapher ces prochaines heures un contrat de 5 ans, jusqu’en 2027 au PSG.

Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter là et vise également un autre joyau de 24 ans, Renato Sanches. Le milieu portugais, encore sous contrat avec le LOSC, a lui-aussi donné son feu vert au Paris SG pour une arrivée cet été. Si Lille se montre gourmand pour le transfert de l'international portugais, les Rouge et Bleu souhaitent finaliser l’opération au plus vite. Avec la menace de l’AC Milan sur le dossier, Luis Campos pourrait décider de réévaluer son offre, afin d’acter l’arrivée de Sanches avant le match contre le FC Nantes.

Enfin, la venue de Milan Skriniar est également une priorité parisienne. Le roc slovaque de l’Inter Milan veut rallier la capitale mais se heurte aux exigences interistes qui, en parallèle, tentent de le prolonger, à un an de la fin de son bail. La venue d’un attaquant de pointe n’est également pas à exclure. Avec les récents échecs dans les dossiers Gianluca Scamacca (proche de West Ham) et Robert Lewandowski (FC Barcelone), le board du PSG pourrait retenter sa chance avec le prometteur Gonçalo Ramos, nouvelle cible parisienne pour remplacer Mauro Icardi.