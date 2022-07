ESTAC Mercato : Une pépite de Troyes annoncée sur le départ

Publié par ALEXIS le 26 juillet 2022 à 02:15

ESTAC Mercato : Un attaquant est annoncé sur le départ à l’ES Troyes AC. Il devrait rebondir en deuxième division en Belgique, sous la forme d’un prêt.

ESTAC Mercato : Nassim Chadli vers un prêt à Lommel SK

Ayant rejoint l’ ESTAC l’été 2021, après la relégation du Nîmes Olympique en Ligue 2, Nassim Chadli a connu une première saison difficile avec son nouveau club. Il a joué 8 bouts de matchs en Ligue 1, entre août 2021 et janvier 2022, soit seulement 90 minutes de jeu cumulées. En préparation estivale pour la nouvelle saison, le jeune ailier droit n’est pas certain de rester à l’ES Troyes AC. Il est annoncé sur le départ.

Comme le révèle Foot Mercato, l'international marocain U23 va rejoindre Lommel SK, un club évoluant en Challenger Pro League (deuxième division belge). Cela sous la forme d’un prêt pour une saison, mais sans option d’achat. Lié à l’ ESTAC jusqu’en juin 2024, Nassim Chadli pourrait ainsi poursuivre sa progression en Belgique, en engrangeant un maximum de temps de jeu.

ESTAC Mercato : Le probable départ d'Irles peut-il changer la donne ?

Alors que le départ de Bruno Irles de Troyes est évoqué dans les médias, le Marocain de 21 ans pourrait avoir sa chance si un nouvel entraîneur débarque dans l’Aube. Il est possible, comme c’est parfois le cas, que l’éventuel nouveau coach redistribue les cartes. En attendant, Bruno Irles est toujours à Troyes et Nassim Chadli aussi. Pour mémoire, le joueur formé chez les Crocos faisait partie des joueurs très prometteurs à qui le Nîmes Olympique souhaitait offrir un premier contrat professionnel et voir progresser dans son effectif, mais la relégation en Ligue 2 a changé la donne. La pépite a préféré rejoindre l' ESTAC. Un choix surprenant surtout que des clubs comme l'AS Monaco et l'ASSE en Ligue 1, mais aussi le PSV Eindhoven aux Pays-Bas étaient intéressés par son profil.