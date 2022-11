ESTAC : Des motifs d'espoirs pour la suite de la saison

Publié par Enzo Vidy le 03 novembre 2022 à 02:38

Après la cruelle défaite au Parc des Princes samedi dernier, l'ESTAC va pouvoir s'appuyer sur ce match pour la suite de sa saison

ESTAC : Une défaite "encourageante" à Paris

Battus 4-3 au Parc des Princes le week-end dernier, les joueurs de Bruno Irles ont fait mieux que rivaliser avec l'ogre parisien. En ouvrant le score dès la 3e minute, les Troyens ont rapidement fait douter les joueurs de Christophe Galtier, et se sont même offerts le luxe de reprendre l'avantage en début de seconde période alors que Carlos Soler avait égalisé à la 24e minute. Mais lors des 35 dernières minutes, l'ESTAC a subi la loi de la triplette parisienne composée de Neymar, Mbappé et Messi qui ce sont tous les trois offert un but en seconde mi-temps.

Menés 4-2 en fin de rencontre, les Troyens réduiront le score mais ne parviendront pas à égaliser. En conférence de presse après la rencontre, Bruno Irlès a salué le courage de son équipe sur cette rencontre :

"Nos joueurs ont eu du cran. Quand vous jouez le PSG, il y a beaucoup de qualité en face. Forcément, on a plus défendu qu’attaquer. Ce que j’ai demandé, c’est du cran. On marque deux des trois buts sur ce qu’on avait travaillé."

Malgré cela, l'ESTAC repart bredouille du Parc des Princes mais aura posé d'énormes soucis aux joueurs du PSG.

ESTAC : Confirmer la bonne prestation au Parc des Princes

Même en repartant avec zéro point, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir de ce match face au PSG pour les Troyens. Maintenant, il faut reproduire ce genre de prestation en corrigeant les erreurs défensives. Dès vendredi, les joueurs de Bruno Irles reçoivent l'AJ Auxerre de Christophe Pélissier au stade de l'Aube , et peuvent frapper un grand coup face à un concurrent direct dans la course au maintien.

Il restera ensuite un déplacement à Brest avant la trêve, et si l'ESTAC parvient a faire deux bons résultats sur ces deux derniers matchs, le bilan de ce début de saison ne sera que positif pour les Troyens.