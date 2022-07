PSG Mercato : Une recrue arrive ce soir au Paris Saint-Germain !

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 18:32

PSG Mercato : C'est confirmé, le Paris Saint-Germain a bouclé la venue de sa troisième recrue estivale après Vitinha et Hugo Ekitike.

PSG Mercato : Officialisation ce soir pour Nordi Mukiele

Grand objectif de Luis Campos lors de son arrivée dans l’organigramme du Paris Saint-Germain, la signature d’un défenseur polyvalent cet été est enfin bouclée " à 100% ". Après avoir recruté Vitinha du FC Porto et Hugo Ekitike du Stade de Reims, les Rouge et Bleu vont accueillir l’international français Nordi Mukiele.

Après avoir obtenu l’accord du joueur de 24 ans pour un transfert cet été, le PSG a convenu d’un accord total ce lundi avec le RB Leipzig. Le club allemand a même, plus tôt dans la journée, annoncé le départ de son latéral droit pour " négocier son contrat ". C’est enfin chose faite, puisque tout serait réglé entre le Paris SG et Mukiele. Comme l’annonce Fabrizio Romano sur Twitter, " les derniers détails ont été résolus à l’instant. Nordi Mukiele va rejoindre le Paris Saint-Germain à 100%, il voyagera bientôt pour se soumettre des tests médicaux entre ce soir et demain ", dévoile l’insider italien avant de rajouter que " Chelsea a exploré la situation ce dimanche, mais Mukiele et son agent ont déjà donné leur accord au PSG ". Dans le même temps, le journaliste Santi Aouna se montre plus précis quant à l’arrivée du joueur dans la capitale, annonçant une arrivée dans la soirée à Paris du joueur formé au Stade Lavallois.

PSG Mercato : Un contrat jusqu’en 2027 et un Mondial en ligne de mire

Au PSG, Nordi Mukiele devrait parapher un contrat de 5 ans, où il s’insérera progressivement dans la rotation en défense. Capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, l’ancien joyau du MHSC viendra ainsi concurrencer Achraf Hakimi mais aussi le trio Marquinhos-Ramos-Kimpembe. Déjà très en vue à Leipzig, Nordi Mukiele devrait gagner en visibilité chez les derniers champions de France et notamment taper dans l'œil d’un certain Didier Deschamps.

À quelques mois de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, Nordi Mukiele aura une grosse carte à jouer pour obtenir son ticket avec les Bleus. Convoqué pour la première fois en début de saison dernière, le joueur de 24 ans prétend à s’installer durablement dans la défense tricolore dans les années futures et voit son étape parisienne comme fondamentale dans ce processus.