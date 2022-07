OM Mercato : Une désillusion monumentale infligée à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : Désireux de renforcer son attaque avec un grand nom, l’Olympique de Marseille aura du mal à obtenir la signature d’Alexis Sanchez.

OM Mercato : Alexis Sanchez hors de portée de Marseille

Alors que les médias chiliens ont enflammé les supporters de l’Olympique de Marseille ces dernières heures avec les rumeurs d’une possible arrivée d'Alexis Sanchez sur la Canebière, RMC Sport a fait un point glacial sur ce dossier. La radio sportive explique notamment que même si l’attaquant de l’Inter Milan est clairement sur le départ cet été, le vice-champion de Ligue 1 n’a aucune chance de s’offrir ses services. Avec un salaire de 7 millions d’euros annuels, l'international chilien est carrément hors de portée des finances du club phocéen.

Le Corriere dello Sport ajoute même que le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor a personnellement décroché son téléphone pour appeler l'agent du joueur de 33 ans afin de tâter le terrain, mais la réponse a été rapidement négative. Une tendance confirmée par le quotidien italien Tuttosport, qui assure qu’Alexis Sanchez a lui-même repoussé les avances de l’Olympique de Marseille. Le média transalpin indique que l’ancien avant-centre de Manchester United et d’Arsenal ne serait pas vraiment emballé par un transfert à Marseille. Pour la suite de sa carrière, le natif de Tocopilla a une préférence concernant sa prochaine destination.

OM Mercato : Alexis Sanchez espère toujours un retour à Barcelone

En effet, selon les informations de Tuttosport, en cas de départ de l’Inter Milan sur ce mercato estival, Alexis Sanchez vise une seule destination : le FC Barcelone. Après une première pige de trois ans entre 2011 et 2014, Sanchez espère pouvoir faire son retour afin d’aider Xavi Hernandez et les Blaugranas à revenir au-devant de la scène en Liga et en Ligue des Champions. L’OM et Pablo Longoria devront donc se tourner vers d’autres cibles pour trouver leur oiseau rare.