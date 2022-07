Barça-Juventus : Les compos tombent, le FC Barcelone envoie du lourd

Publié par Thomas le 26 juillet 2022 à 12:36

Barça-Juventus : Rencontre au sommet ce soir entre le FC Barcelone et la Juventus en amical. Découvrez le onze aligné par Xavi et Allegri.

Barça-Juventus : Xavi concocte un onze d’enfer contre la Juventus

Les étoiles semblent enfin s’aligner pour le FC Barcelone, qui sort d’une saison plus que mouvementée, marquée par des problèmes sportifs et économiques. Humilié sur la scène internationale et revenu de justesse en haut de la Liga sous l’impulsion de Xavi, le club catalan a décidé de mettre les bouchées doubles cet été pour renforcer son effectif. Après avoir bouclé les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, le Barça fait de nouveau figure de gros poisson en Europe et compte bien le démontrer dès la présaison, lors des rencontres amicales.

Après leur victoire contre le Real Madrid (1-0), à Las Vegas ce samedi, les hommes de Xavi se confrontent à un nouveau cador européen : la Juventus. L’occasion pour le coach catalan d’aligner d’entrée ses nouvelles recrues offensives et préparer quelques surprises. Titularisé pour la première fois contre le Real, Robert Lewandowski devrait de nouveau débuter avec le Barça face à la Vieille Dame, dans un schéma en 4-3-3. Le serial buteur polonais devrait être accompagné de Raphinha, buteur samedi dernier, et du joyau de la Masia, Ansu Fati. Au niveau des recrues, Andreas Christensen devrait commencer en charnière centrale aux côtés du jeune Eric Garcia. Pas de Franck Kessié ou d’Ousmane Dembélé, récemment prolongé, dans le onze de départ du FC Barcelone donc.

Barça-Juventus : Pogba blessé, Di Maria aligné avec Vlahovic

En ce qui concerne la Juventus, la donne sera légèrement différente. Les Bianconeri devront composer sans leur recrue star de l’été, Paul Pogba, qui se dirige vers une absence de plusieurs semaines après une blessure au ménisque. L’ancien mancunien devrait pousser Allegri à utiliser un milieu plutôt expérimental avec notamment le prometteur Nicolo Fagioli (21 ans). En attaque, la Juventus pourra compter sur Angel Di Maria, arrivé libre cet été après sept années au PSG.

Compo probable du Barça :

Gardien : M-A. ter Stegen

Défenseurs : R. Araujo, A. Christensen, E. Garcia, J. Alba

Milieux de terrain : Gavi, S. Busquets, Pedri

Attaquants : Raphinha, R. Lewandowski, A. Fati

Compo probable de la Juventus :

Gardien : W. Szczesny

Défenseurs : J. Cuadrado, Danilo, F. Gatti, A. Sandro

Milieux de terrain : M. Locatelli, L. Pellegrini, N. Fagioli

Attaquants : A. Di Maria, D. Vlahovic, M. Da Graca