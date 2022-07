AC Ajaccio Mercato : Un attaquant de Bordeaux visé par l'ACA

Publié par Anthony le 26 juillet 2022 à 15:45

AC Ajaccio Mercato : En quête d'un nouveau numéro 9, le club corse est en train d'étudier le dossier d'un attaquant de Bordeaux.

AC Ajaccio Mercato : L'ACA recherche un avant-centre

Après avoir réussi à revenir dans l'élite, le club corse compte bien se maintenir. Avec la récente arrivée de Romain Hamouma au poste d'attaquant en provenance de Saint-Etienne, l'AC Ajaccio voudrait recruter un autre avant-centre dans le rôle de numéro 9. L'Équipe révèle que l'ACA aurait ciblé l'attaquant des Girondins de Bordeaux, M'Baye Niang, sous contrat au FCGB jusqu'en 2024. L'objectif du club est de s'améliorer dans le secteur offensif après avoir terminé deuxième de Ligue 2 avec seulement 39 buts inscrits.

L'ancien attaquant du Stade Rennais compte plus de 300 matches en pro et serait une recrue de choix pour le promu afin de viser le maintien. De plus, c'est une occasion pour Niang de rester en Ligue 1 et ne pas jouer en Ligue 2, voire en National, et tenter de retrouver les Lions Indomptables pour le Qatar en fin d'année. Il termine une saison décevante où il n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises en 22 matches. Jugé indésirable au club, les Girondins le valorisent à 1 voire 1,5 million d'euros. Une somme que pourrait débourser l'AC Ajaccio pour s'octroyer les services de l'attaquant.

AC Ajaccio Mercato : L'AJ Auxerre suit aussi le dossier Niang

Auteur d'un important mercato, M'Baye Niang deviendrait la septième recrue de l'ACA après la récente arrivée de Fernand Mayembo. De plus, l'AC Ajaccio signerait un quatrième joueur qui évoluait en Ligue 1, après Romain Hamouma, Clément Vidal de Montpellier et Thomas Mangani d'Angers. Mais l'Ajaccio n'est pas le seul club à suivre le dossier M'Baye Niang. Après avoir recruté Benoît Costil chez les Girondins, l'AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan, qui a formulé une offre pour l'attaquant Aliou Badji, suit aussi le dossier du Bordelais depuis plusieurs jours. Les deux promus veulent s'armer pour la saison à venir.