AC Ajaccio Mercato : Officiel, un nouveau défenseur rejoint l'ACA

Publié par Anthony le 26 juillet 2022 à 16:50

AC Ajaccio Mercato : Le marché estival de l'ACA continue et le club corse vient d'officialiser l'arrivée d'un nouveau défenseur.

AC Ajaccio Mercato : Fernand Mayembo officialisé à l'ACA

C'est la sixième recrue pour l'AC Ajaccio cet été. Le promu en Ligue 1 continue de faire parler de lui en recrutant Fernand Mayembo pour deux ans plus un an en option en provenance du Havre AC. Le club corse a racheté ses deux dernières années de contrat et l'indemnité de transfert avoisinerait les 300 000 euros bonus non compris selon L'Équipe. L'année prochaine, l'international congolais aux 17 sélections, portera le maillot Blanc et Rouge sous le numéro 77.

Très actif dans ce mercato, l'ACA vient renforcer son secteur défensif pour la Ligue 1. Déjà la meilleure défense du championnat de Ligue 2 avec seulement 19 buts encaissés en 38 matches, le club corse ne veut prendre aucun risque pour jouer le maintien en recrutant Mayembo. Un transfert qui n'est pas une surprise, puisque le joueur a été écarté depuis plusieurs semaines par son ancien club, ne cachant pas son envie d'évoluer au plus niveau.

Fernand Mayembo était présent ce mardi matin à sa première séance d'entraînement avec son nouveau club et ne cache pas sa joie. "Je suis heureux d’être à l’AC Ajaccio, c’est un très bon club. On sent tout de suite l’esprit familial, les Ajacciens sont accueillants et c’est l’endroit parfait pour bien travailler [...] Aujourd’hui j’arrive à Ajaccio, j'en suis heureux, j’ai hâte de découvrir le haut niveau avec l’ACA et relever le défi ! "

AC Ajaccio Mercato : Fernand Mayembo, un roc défensif

Fernand Mayembo est un défenseur avec beaucoup d'expérience en Ligue 2. Ce dernier a disputé 83 matches et avait pris de l'ampleur dans la charnière du Havre AC. Johan Cavalli, le coordinateur sportif de l'ACA, n'a pas manqué de rappeler ses qualités. " Il a de grandes qualités athlétiques. Il est rapide, costaud dans les duels. C’est un joueur de caractère avec un très bon jeu de tête. Je connais Fernand depuis longtemps, j’ai joué contre lui dans sa zone, c’est le genre de joueur que j’aime beaucoup, pas facile à avoir sur le dos. Fernand fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 2. "