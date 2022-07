Montpellier HSC Mercato : Antonetti dans les papiers du MHSC

Publié par Nicolas le 26 juillet 2022 à 22:15

Montpellier HSC Mercato : Olivier Dall'Oglio pourrait partir en cas de mauvais début de saison. Frédéric Antonetti pourrait le remplacer.

Montpellier HSC Mercato : Antonetti dans le viseur du MHSC

Bien qu'il garde la confiance de ses dirigeants, Olivier Dall'Oglio sait que son crédit est légèrement entamé après les résultats catastrophiques du MHSC en matchs de préparation (4 défaites en autant de rencontres jouées). Les résultats du début de saison de son équipe joueront un rôle crucial pour l'avenir personnel du technicien de Montpellier. En cas de mauvais départ sur les cinq premiers matchs, l'ancien entraîneur du Stade Brestois devrait prendre la porte. Ce cas de figure a largement été imaginé par les dirigeants héraultais, qui ont déjà anticipé la succesion de leur coach. Dans cette optique, Frédéric Antonetti serait dans les petits papiers de l'état-major montpelliérain.

Montpellier HSC Mercato : Antonetti est libre de tout contrat

Frédéric Antonetti est libre depuis la fin de son aventure avec le FC Metz. Arrivé en Lorraine durant l'été 2018, il avait eu pour mission de faire remonter le club en Ligue 1, ce qu'il était arrivé à faire à l'issue de sa première saison, en 2018-2019. En mai 2019, il avait laissé son adjoint Vincent Hognon diriger l'équipe première pour aller au chevet de sa femme gravement malade et décédée un an plus tard.

Il avait ensuite repris sa place d'entraîneur principal et obtenu le maintien deux saisons consécutives en 2019-2020 et 2020-2021. Il n'a en revanche rien pu faire pour éviter la relégation de son équipe l'année dernière, terminant à la 19e place de Ligue 1. Une saison marquée par des coups de sang d'Antonetti, notamment contre Lille lors d'une vive altercation avec Sylvain Armand. Laszlo Boloni a été intronisé à sa place il y a quelques semaines. Après quatre ans passés à Metz, l’ex-coach de Bastia, Saint-Etienne, Nice, Rennes et Lille est de nouveau un entraîneur libre. Les dirigeants de Montpellier se tiennent prêts en cas de mauvais résultats de leur entraîneur actuel.