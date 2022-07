Montpellier HSC Mercato : Un taulier du MHSC en grand danger

Publié par Nicolas le 26 juillet 2022 à 12:19

Montpellier HSC Mercato : Après 4 défaites en autant de matchs amicaux joués, un taulier du MHSC serait en grand danger à son poste.

Montpellier HSC Mercato : Olivier Dall'Oglio sous pression au MHSC

Le Montpellier HSC vient d'enchaîner une quatrième défaite d'affilée en autant de matchs amicaux. La dernière contre Toulouse est symptomatique du mal qui ronge le MHSC depuis le mois de janvier : fébrilité défensive, manque d'automatismes, réaction trop tardive. Contre le Téfécé, Montpellier qui était mené 0-3 après une demi-heure de jeu, a ensuite recollé au score avant de s'incliner 4-5. Les Montpelliérains continuent leur traversée du désert entamée début 2022 avec seulement 12 points pris lors de la deuxième partie de saison. Ils ont fini 13e à l'issue de l'exercice 2022-2023, après avoir pointé à la 5e place à la trêve hivernale.

Comme c'est souvent le cas lorsque les résultats ne suivent pas, c'est l'entraîneur qui est pris pour cible. Ainsi, Olivier D'All'Oglio est sous pression et il le sait. « Comme tout entraîneur, quand tu ne gagnes pas, tu es en danger, point barre. Il n'y a pas à chercher plus loin. » L'entraîneur héraultais est lucide sur les problèmes rencontrés par son équipe : « On a un problème défensif, on est fébriles, on manque de force, d'énergie et d'automatismes. Mon souci est là. Après, mentalement, on est capables de réagir. Il faudra monter d'un cran, car, sur les amicaux, je ne peux pas être satisfait de ce que je vois. »

Les joueurs du MHSC ont un esprit revanchard par rapport à la saison dernière. Mais en coulisses, certains joueurs s'agaceraient du laxisme du staff face aux écarts de comportements de certains. Laurent Nicollin aimerait surtout que son équipe retrouve de la régularité. « La discipline, pas la discipline, je m'en fous. Parce que quand on gagne, il y a de la discipline, mais quand on perd, il n'y en a plus. Moi, je veux de la régularité, c'est tout. »

Montpellier HSC Mercato : Nicollin maintient sa confiance à l'entraîneur du MHSC

Malgré la tempête, le président Laurent Nicollin garde toute sa confiance envers Olivier Dall'Oglio. « J'ai confiance en mon coach. Lui et son staff travaillent bien. » Il estime cependant que son entraîneur a l'équipe pour finir dans les 8 premiers du championnat : « On a recruté les joueurs dont on avait besoin, on a doublé tous les postes, comme le souhaitait le coach. On a un groupe assez étoffé. L'objectif, c'est retrouver notre place, c'est-à-dire terminer dans les huit premiers. On a l'équipe pour ça. » Pour arriver à cet objectif, il faudra donc retrouver de la discipline et un état d'esprit conquérant et renouer avec la victoire qui fuit les joueurs de la Paillade depuis le 20 mars 2022 (2-0 à Bordeaux).

Afin de retrouver le succès, le Montpellier HSC compte sur Elye Wahi pour être le leader de son attaque, lui qui ne cesse de progresser depuis deux saisons. En revanche, l'incertitude règne en ce qui concerne le futur de Stephy Mavididi, qui a des velléités de départ et qui pourrait être vendu en Angleterre au mois d'août. Comme le précisait Laurent Nicollin, le MHSC a tout de même recruté afin de doubler tous les postes. Les arrivées de Wahbi Khazri et Arnaud Nordin sont des gages de sécurité pour l'attaque montpelliéraine.