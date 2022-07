ASSE : Saint-Etienne acte un renfort de poids en défense

Publié par Thomas le 27 juillet 2022 à 12:41

ASSE : À une semaine du début du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a enregistré un renfort important au poste de défenseur.

ASSE : Un grand espoir fait son retour avec les Verts

L’été risque d’être long à l’AS Saint-Etienne, qui craint de perdre encore plusieurs cadres d’ici la fin du mercato. Une inconnue de taille pour Laurent Batlles qui doit toutefois composer son équipe type en vue du premier match de Ligue 2 contre Dijon samedi prochain. Un premier choc pour les Verts, qui pourront compter sur un retour important en défense centrale.

Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter, l’international guinéen Saïdou Sow a fait son grand retour à l’entraînement collectif de l’ ASSE ce mardi. De très bon augure pour la reprise du championnat donc, où le joueur de 20 ans prétend à plus de protagonisme que lors de l’exercice précédent. Un temps pisté par le Liverpool de Jürgen Klopp, le défenseur prometteur pourrait prendre du galon sous les ordres de Batlles et s’inscrire cette saison comme un intouchable de la charnière stéphanoise. En 2021/2022, Sow avait disputé 13 rencontres de Ligue 1, pour 2 buts et 1 passe décisive délivrée.

Dijon-ASSE : Une bonne nouvelle tombe pour les supporters

Pour le premier match de la saison des Verts, le préfet Côte-d’Or avait annoncé il y a quelques jours que le déplacement des supporters de l’AS Saint-Etienne à Dijon était interdit, pour prévenir d’éventuels débordements. Un arrété polémique, qui n’avait pas manqué de créer de la colère chez les fans stéphanois. Seulement, le préfet a décidé de rebrousser chemin cette semaine, abrogeant son arrêt préfectoral. " Avant même l'audience devant le Tribunal Administratif de Dijon, le Préfet de Côte d'Or a fait le choix du bon sens et a abrogé son arrêté préfectoral interdisant les supporters Stéphanois pour #DFCOASSE ", a tweeté l’Association de Défense des Supporters Stéphanois. Une superbe annonce donc pour le Peuple Vert, qui pourra se rendre en Bourgogne pour pousser l' ASSE contre les Dijonnais.