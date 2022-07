PSG Mercato : Nouvelle offensive de Lens sur un crack parisien ?

Publié par Ange A. le 28 juillet 2022 à 07:18

PSG Mercato : Coach du RC Lens, Franck Haise s’est prononcé sur un nouveau retour de Kalimuendo, prêté ces deux dernières saisons au RCL.

PSG Mercato : Franck Haise patient pour Kalimuendo

La concurrence sera de nouveau ardue aux avant-postes au Paris Saint-Germain cette saison. Le PSG s’est renforcé avec la signature d’Hugo Ekitike. Pas forcément une bonne nouvelle pour Arnaud Kalimunedo. L’avant-centre sort d’une saison satisfaisante avec le RC Lens. Le titi était prêté pour la deuxième année de suite aux Sang et Or. Alors que l’avenir du jeune attaquant semble flou dans la capitale, Franck Haise s’est exprimé sur le sujet. L’entraîneur lensois attend une décision de Paris au sujet de son avant-centre. « La première chose c’est que je suis très heureux d’avoir travaillé avec lui. On a énormément échangé. Après je ne suis pas là pour lui donner un conseil. C’est un grand garçon. J’ai de l’affection pour tous mes joueurs, mais Kali ne l’est plus. Je vais laisser le PSG et lui prendre la bonne décision », a confié le coach du RCL à RMC Sport.

Kalimuendo vers un nouveau départ de Paris

Arnaud Kalimuendo a réalisé une nouvelle pige satisfaisante au RC Lens. L’attaquant de 20 ans a inscrit 13 buts en 36 matchs chez les Sang et or. Au vu de ses performances, le titi a tapé dans l’œil de nouveaux prétendants en Ligue 1 et même à l’étranger. L’OGC Nice et le Stade Rennais seraient intéressés par le profil du natif de Suresnes. En Angleterre, Leeds United s’intéresserait au jeune buteur du PSG. Le club francilien ne serait pas contre un transfert de Kalimuendo, encore sous contrat jusqu’en 2024. Les dirigeants parisiens attendraient au moins 25 millions d’euros pour lâcher leur pépite.

L’Équipe croit savoir que le titi souhaite pour sa part s’imposer avec son club formateur. Mais avec la concurrence à son poste, il ne serait pas contre un nouveau départ afin de disposer d’un temps de jeu considérable.