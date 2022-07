FC Nantes Mercato : Un buteur du FCN lance une pique à l’ASSE

Publié par Ange A. le 28 juillet 2022 à 08:18

FC Nantes Mercato : Nouvel attaquant du FCN, l’Égyptien Mostafa Mohamed est revenu sur l’échec de son transfert à l’AS Saint-Étienne.

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed en remet une couche sur l’ASSE

Longtemps sur les tablettes de clubs de Ligue 1, Mostafa Mohamed a fini par débarquer dans l’Hexagone cet été. C’est sous les couleurs du FC Nantes que l’attaquant égyptien évoluera cette saison. Il est prêté avec option d’achat par Galatasaray. Nouvel attaquant du FCN, le Pharaon a évoqué son arrivée longtemps retardée en Ligue 1. Il était notamment courtisé par le passé par l’AS Saint-Étienne lorsqu’il défendait les couleurs du Zamalek. Les Verts étaient alors encore coachés par Claude Puel. Mais après moult tractations, c’est avec Galatasaray que le buteur international aux 21 sélections (4 buts) s’est engagé. Interrogé par les médias du club des bords de l’Erdre, l’Égyptien est revenu sur son transfert raté à Saint-Étienne.

L’ASSE, un épisode à oublier pour Mohamed

Mostafa Mohamed ne semble pas regretter son départ en Turquie alors qu’il était attendu dans le Forez. « J’étais parti en direction de Saint-Étienne, mais Galatasaray m’a rappelé. Ça s’est bien passé ensuite en Turquie. Aujourd’hui, depuis mon arrivée ici, je suis vraiment très bien », a assuré le nouvel attaquant du FC Nantes. Lors de sa sortie, le nouveau buteur d’Antoine Kombouaré a profité pour dévoiler ses défis et ses atouts.

« Je veux d’abord remercier le coach qui m’a appelé et m’a encouragé à venir. Je veux m’inscrire dans l’histoire de ce club et je veux relever le challenge et gagner. Je suis fort physiquement, je vais vite et je vois très bien sur le terrain », a confié le nouveau Canari. Lequel sera attendu pour cette saison exceptionnelle que s’apprêtent à vivre les supporters du FCN. Vainqueur de la Coupe de France, le FCN affrontera le PSG dans le cadre du Trophée des champions. Les Jaune et vert disputeront également la Ligue Europa cette année.