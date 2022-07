FC Nantes Mercato : Officiel, un grand attaquant débarque au FCN !

Publié par Nicolas le 21 juillet 2022 à 19:24

FC Nantes Mercato : Comme annoncée depuis quelques heures, l'arrivée d'un nouvel attaquant a été officialisée par le FCN.

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed signe au FCN

C'était une arrivée attendue, elle est maintenant officielle : Mostafa Mohamed a signé au FC Nantes après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. Il s'agit plus exactement d'un prêt avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. L'attaquant égyptien avait été tout proche de signer en France lors des deux derniers mercatos. À la fin du mercato estival 2021, il avait failli signer à Bordeaux et s'était même rendu au Haillan mais un imbroglio entre Zamalek, le club avec lequel il était sous contrat et Galatasaray avait fait capoter l'affaire. À la fin du mercato hivernal 2021, l'attaquant égyptien devait rejoindre Saint-Étienne mais Zamalek l'avait finalement prêté à Galatasaray pour un an et demi.

Mostafa Mohamed est un attaquant purement axial qui a fait ses preuves lors de son passage à Istanbul. Auteur d'une belle deuxième partie de saison 2020-2021 ponctuée de 8 buts en 16 matchs de Süper Lig, il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 27 apparitions en championnat, dont 10 comme titulaire la saison dernière. Une assez belle performance lorsque l'on regarde le temps de jeu relativement limité qu'il a obtenu.

FC Nantes Mercato : D'autres renforts offensifs attendus au FCN

Si l'arrivée de Mostafa Mohamed sur les bords de l'Erdre était attendue depuis quelques jours, cela ne signifie pas la fin du mercato pour le FC Nantes, bien au contraire. L'attaquant égyptien vient combler le vide laissé par le départ de Randall Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Toutefois, d'autres éléments offensifs de complément tels que Kalifa Coulibaly, Osman Bukari, Willem Geubbels et Jean-Kévin Augustin ont déjà quitté le club. L'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a précisé qu'il attendait deux ou trois renforts offensifs au plus vite. Le nom de Boulaye Dia a été annoncé avec insistance du côté de la Jonelière.

L'arrivée de Mostafa Mohamed combinée à celle jeune attaquant de 21 ans prêté par l'OGC Nice Evann Guessand, permet au FC Nantes de redessiner peu à peu son secteur offensif. Si le FCN réussit à garder Ludovic Blas et Moises Simon et concrétise prochainement l'arrivée d'un ou deux joueurs offensifs supplémentaires, Antoine Kombouaré aura les moyens nécessaires pour bien figurer en Ligue 1 et en Europa League cette saison.