RC Lens Mercato : C'est fait, un jeune espoir quitte le RCL !

Publié par Nicolas le 28 juillet 2022 à 17:45

RC Lens Mercato : Après quelques années passées au RCL, un milieu de terrain vient de quitter le club pour s'engager à l'étranger.

RC Lens Mercato : Colin Farnerud quitte le RCL

Le football est une affaire familiale chez les Farnerud. Le père de Colin Farnerud, Pontus, avait joué à l'AS Monaco et au RC Strasbourg et l'oncle de Colin, Alexander (frère de Pontus) avait évolué sous les couleurs du RCSA et du VfB Stuttgart. Les deux joueurs avaient fait le bonheur de leurs clubs respectifs dans les années 2000. Formé au FC Mougins, Colin Farnerud avait décidé de rejoindre le RC Lens durant l'été 2019.

Pendant trois saisons, il a joué au sein de l'équipe réserve du RCL. En septembre 2020, le milieu de terrain suédois avait été interrogé par Nordisk Football. « Je me suis engagé avec le RC Lens pour trois ans où je joue maintenant depuis une saison déjà. j’ai bien vécu ma première saison à Lens. Malgré la distance avec mes proches et le changement d’environnement, j’ai pu faire une bonne saison. J’ai pu porter le brassard de capitaine à quelques reprises en U16 et j’ai même été surclassé quelques matchs en U17. J’ai eu la chance d’être appelé pour la première fois en équipe nationale de Suède U16. »

Malheureusement pour Farnerud, la dernière saison fut plus délicate et la réserve lensoise dirigée par Éric Sikora est descendue en National 3. Le ciel s'est assombri pour le jeune milieu suédois qui voyait son avenir loin de La Gaillette. Il a donc quitté les Sang et Or, imitant ses jeunes partenaires Aaron Akalé et Brayann Pereira, partis quelques semaines plus tôt.

RC Lens Mercato : Colin Farnerud s'engage avec le VfB Stuttgart

Après son départ de Lens, Colin Farnerud a fait un essai avec les U19 et les U21 du VfB Stuttgart qui s'est avéré concluant. Le milieu de terrain suédois s'est ensuite engagé avec le club allemand. Le directeur de l’académie des jeunes du VfB, Thomas Krücken, s'est exprimé sur cette signature auprès du site officiel du VfB. « Colin a su nous convaincre lors de sa semaine d’entraînement d’essai, y compris la Coupe de Bundesliga U19 à Schwäbisch Hall. Il est un milieu de terrain défensif rapide, techniquement fort et stratégique avec un beau profil athlétique. Il sera intégré aux U19 et nous sommes convaincus de son grand potentiel de développement. »

Ainsi, Colin Farnerud marche sur les traces de son oncle Alexander qui avait été champion d'Allemagne avec le VfB Stuttgart. Il avait aussi gagné une Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2005. Son père Pontus avait également été champion de France en 2000 et avait aussi remporté une Coupe de la Ligue en 2003, le tout avec l'AS Monaco. On peut ainsi souhaiter au jeune Colin la même réussite que ses illustres aînés.