Montpellier HSC Mercato : Le transfert d’un buteur déjà planifié

29 juillet 2022

Montpellier HSC Mercato : Le transfert d’une pépite du MHSC, très convoitée, serait déjà planifié. Elle peut quitter la Paillade à tout moment.

Montpellier HSC Mercato : Elye Wahi vers un transfert l'été prochain ?

Lancé en Ligue 1 en 2020-2021 par le Montpellier HSC, Elye Wahi a confirmé son talent et sa progression lors de l’exercice dernier (2021-2022), en inscrivant 10 buts en 33 matchs de Ligue 1 disputés. Alors que le transfert de Stephy Mavididi en Angleterre est dans les tuyaux, le jeune avant-centre devrait être le leader de l’attaquant du MHSC cette saison. Le prometteur joueur est certes très courtisé, mais il ne devrait pas quitter son club formateur cet été, selon les informations de L’Équipe.

« Olivier Dall’Oglio compte sur lui à la pointe d’une attaque, qu’il veut dynamique. Sa vitesse, sa capacité d’élimination et son efficacité devant le but seront les meilleurs atouts offensifs du Montpellier HSC », a souligné le quotidien sportif, tout en annonçant que « Wahi voudra réussir une saison pleine, en visant la quinzaine de réalisations en Ligue 1 et un départ l’été prochain ».

Nicollin ne résisterait pas aux « vifs intérêts » pour la pépite du MHSC !

Sous contrat avec le club héraultais jusqu’à fin juin 2025, Elye Wahi (19 ans) vaut 12 M€ sur le marché des transferts. Il n’est pas officiellement sur le marché des transferts, mais en cas d’offre intéressante, Laurent Nicollin ne pourrait pas résister longtemps. Comme il l’a confié à RMC Sport, récemment, aucun joueur montpelliérain n’est intransférable. « Un joueur peut partir du jour au lendemain, malheureusement c’est comme ça […] J’avais un très grand capitaine il y a un an, il avait un contrat en or, il était heureux ici et il est parti », avait rappelé le président du Montpellier HSC, parlant d’Andy Delort transféré à l’OGC Nice contre 10 M€, en aout 2021.

Le journal assure que « les intérêts sont vifs » pour Elye Wahi. Les questions qui se posent désormais sont : quand il sera transféré et qu’elle sera le montant de l’indemnité de son transfert.