Montpellier HSC Mercato : L'énorme annonce de Nicollin pour l'été

Publié par Ange A. le 28 mars 2022 à 04:10

Président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin a annoncé la couleur pour le prochain mercato estival du côté du club héraultais.

De grosses ventes au programme au Montpellier HSC

Le Montpellier Hérault SC a enregistré un coup dur en début de saison. Le Montpellier HSC a perdu sa doublette offensive Delort-Laborde. Andy Delort a rejoint l’OGC Nice dans les dernières heures du mercato. Gaëtan Laborde a signé au Stade Rennais. Après ces gros départs, le MHSC devrait encore réaliser d’autres grosses ventes. Annonce faite ce dimanche par Laurent Nicollin. Le président montpelliérain a confirmé que le club devra se séparer de quelques éléments pour renflouer ses caisses cet été. Pour le dirigeant languedocien, ces futures cessions permettront de maintenir un certain équilibre dans les comptes du club. Lequel reste affecté par le fiasco lié à Mediapro.

Le MHSC en quête de 20 M€ cet été

« On sera toujours en négatif sauf si on se sépare de nos meilleurs joueurs et qu’on fait jouer nos jeunes. On aurait dû toucher 40 M€ de droits TV pour se retrouver avec 20 M€ le lendemain. C’est 20 M€ que l’on doit trouver d’une saison à l’autre. On tend à le résoudre en recrutant des joueurs moins chers et en baissant la masse salariale », a expliqué Laurent Nicollin à Allez Paillade. « Il faut trouver des sous et comme je ne suis pas comme certains clubs... », a indiqué le président du Montpellier HSC.

Reste maintenant à savoir quels éléments le MHSC s’apprête à céder l’été prochain. Il pourrait notamment s’agir du capitaine Téji Savanier. Arrivé en 2019 en provenance de Nîmes, il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. Coté à 12 million d’euros sur Transfermarkt, le meneur de jeu de 30 ans est le joueur le plus bankable de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio.