PSG Mercato : Le Paris SG annonce une signature prodigieuse au milieu

PSG Mercato : Le Paris SG poursuit son recrutement estival. Autant chez les hommes que chez les féminines, les Rouge et Bleu accélèrent avec les signatures.

PSG Mercato : Une nouvelle joueuse arrive chez les féminines

La section féminine du Paris Saint-Germain vient de réaliser une excellente affaire sur ce mercato estival. Après les arrivées de Lieke Martens et Lydia Williams, le club de la capitale a officialisé ce jeudi la signature de la milieu de terrain du Paris FC, Oriane Jean-François. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’internationale française de 20 ans rejoint ainsi le club phare de la capitale. À la recherche de renforts dans l’entrejeu, Angelo Castellazzi, le nouveau directeur sportif de la section féminine du PSG, est parvenu à convaincre Oriane Jean-François.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Oriane Jean-François pour les deux prochaines saisons. L’internationale française est liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2024 (…) Le Club est très heureux d'accueillir Oriane au sein de son effectif et lui souhaite beaucoup de succès sous les couleurs Rouge et Bleu », a écrit le PSG féminin sur son site officiel.

PSG Mercato : Oriane Jean-François passe du Paris FC au Paris SG

En attendant l’officialisation de son nouvel entraîneur Gérard Prêcheur, le Paris Saint-Germain continue de renforcer l’effectif de son équipe féminine. Oriane Jean-François arrive rejoint donc officiellement le PSG pour renforcer un secteur de jeu qui a perdu plusieurs de ses éléments cet été, notamment Sara Däbritz (OL), Luana (Brésil), Léa Khelifi (Montpellier HSC) et Aminata Diallo (non prolongée), sans compter que Kheira Hamraoui ne fait plus partie des plans du club, même si son contrat court encore jusqu’en juin 2023. Deux ans après ses débuts en Division 1, la native de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024.