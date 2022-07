OM Mercato : L’ASSE tente une grosse signature à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2022 à 05:34

OM Mercato : En difficulté sous les ordres d’Igor Tudor, un jeune attaquant de Marseille est ciblé par l’ASSE. L’affaire s’annonce très complexe.

OM Mercato : L’ASSE fonce sur un attaquant de Marseille

L’Olympique de Marseille est très actif sur le mercato. Les Phocéens sont déjà parvenus à mettre la main sur six recrues et ce n’est pas encore terminé. L’ OM envisage de recruter un attaquant de classe mondiale et a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. Les négociations entre les différentes parties ont déjà débuté et elles devraient s’intensifier dans les jours à venir. Mais avant de boucler sa signature, l’Olympique de Marseille devra faire quelques concessions. Les Marseillais devront se séparer de certains éléments dans le but de faire renflouer les caisses du club et faire de la place en attaque. Reste à savoir qui sera sacrifié. À première vue, c’est Bamba Dieng qui est proche de la porte de la sortie.

L’international sénégalais a été déclassé de la hiérarchie des attaquants de l'Olympique de Marseille. La preuve, il n’a pas été utilisé par Igor Tudor lors des deux derniers matchs amicaux de l’ OM. Il était sur le banc de touche face à Middlesbrough (2-0), vendredi, puis contre le Bétis Séville (1-1) ce mercredi soir. Très utilisé la saison dernière, Bamba Dieng a visiblement perdu sa place de titulaire sous les ordres de Tudor Igor. Et les dirigeants marseillais ne seraient pas contre l’idée de le vendre dès cet été. D’ailleurs, un surprenant prétendant s’active en coulisse pour le recruter.

Le Quotidien du Sport révèle en effet que les dirigeants de l’AS Saint-Étienne auraient tâté le terrain en vue de boucler la signature du prodige sénégalais. Les dirigeants stéphanois envisageraient de le recruter sous la forme d’un prêt. Mais cette opération semble vouée à l’échec pour diverses raisons.

OM Mercato : Bamba Dieng ne songe pas à un départ

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng n’a pas vraiment l’intention de rejoindre l’ ASSE en Ligue 2. Le champion d’Afrique en titre a régulièrement affiché sa volonté de poursuivre son aventure à l' OM. Et si les dirigeants marseillais ne ferment pas la porte à son départ, ils réclament tout de même un joli chèque pour son transfert. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué.

Cette somme reste inaccessible pour les finances des Stéphanois. Autre point important dans ce dossier, Bamba Dieng ne manque pas de prétendants. Outre Galatasaray ou encore West Ham, le SC Fribourg s’active pour le recruter. Cette rude concurrence risque donc de faire grimper les enchères pour son transfert.