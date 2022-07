RC Lens Mercato : Haise tranche un dossier épineux en attaque

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2022 à 23:15

RC Lens Mercato : Franck Haise a tranché l’épineux dossier Arnaud Kalimuendo, reparti au PSG après deux saisons au RCL, en prêt.

RC Lens Mercato : Galtier reste flou sur l'avenir de Kalimuendo au PSG

Arnaud Kalimuendo a passé deux saisons sous le maillot du RC Lens (2020-2022). Satisfait des performances de l’attaquant du PSG (21 buts marqués en 65 matchs joués au RCL), le club nordiste tente de le transférer définitivement. Mais Christophe Galtier, le nouvel entraineur du club de la capitale, retient pour le moment le jeune avant-centre convoité aussi par d’autres clubs en Ligue 1, notamment l’OGC Nice, et également à l’étranger.

« C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match. Après, il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club », a expliqué le coach du Paris Saint-Germain, en conférence de presse.

Franck Haise laisse la décision au camp parisien

Interrogé par RMC Sport sur le dossier Arnaud Kalimuendo, Franck Haise a laissé entendre que le RC Lens ne ferait plus le forcing pour le retour définitif du joueur formé au Paris SG, en Artois. « Je suis très heureux d'avoir travaillé avec lui. On a énormément échangé. Après je ne suis pas là pour lui donner un conseil. C'est un grand garçon. J'ai de l'affection pour tous mes joueurs, mais ‘’Kali’’ ne l'est plus. Je vais laisser le PSG et lui prendre la bonne décision », a déclaré l’entraineur des Sang et Or.