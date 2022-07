RC Lens Mercato : Franck Haise affiche les ambitions du RCL !

Publié par Nicolas le 28 juillet 2022 à 12:26

RC Lens Mercato : Fort d'un mercato intelligent et ambitieux, le technicien du RCL a dévoilé les objectifs du club à dix jours de la reprise de Ligue 1.

RC Lens Mercato : Franck Haise veut placer le RCL le plus haut possible

Invité dans l'émission Intégrale Sport sur RMC Sport, l'entraîneur du RC Lens, Frank Haise, s'est exprimé sur les ambitions de son club cette saison à un peu plus d'une semaine de la reprise du championnat de France, durant laquelle le RCL recevra le Stade Brestois à Bollaert le 7 août.

Conscient du gros potentiel de son effectif, le technicien artésien reste humble mais cela ne l'empêche pas d'avoir quelques ambitions après avoir terminé les deux dernières saisons à la 7e place. « Moi, je ne vais pas parler de maintien. J’ai des dirigeants qui parlent de maintien et ils ont bien raison. Parce que le foot, ça reste fragile. Et c’est la première mission. Après cette mission, il y en a d’autres. C’est de ne pas se fixer de limite. On ne s'est jamais fixé de limite depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Si on peut lutter (pour l'Europe) et terminer le plus haut, on ne va pas s'en priver. »

RC Lens Mercato : Le RCL peut légitimement afficher des ambitions européennes

Conscient du gros potentiel de son effectif, l'entraîneur lensois dit ne pas se fixer de limite mais reste prudent quant aux objectifs affichés. Le RC Lens veut tout d'abord assurer son maintien, ce qui n'a rien de surprenant pour un club remonté dans l'élite du football français il y a seulement deux ans. Toutefois, le niveau de jeu impressionnant affiché par son équipe durant deux exercices consécutifs devrait inciter le coach lensois à l'optimisme et il serait légitime pour le club artésien d'afficher des ambitions européennes, surtout après un mercato bien maîtrisé par les dirigeants nordistes.

Les deux bonnes saisons lensoises ont forcément suscité la convoitise de certains cadres du club, ce que les dirigeants ont parfaitement anticipé. Véritables tauliers du RCL depuis la remontée du club en 2020, les deux milieux axiaux Cheick Doucouré et Seko Fonfana avaient été sollicités dès le mercato estival 2021. Ce qui a incité les dirigeants Sang et Or à anticiper le départ éventuel de l'un des deux joueurs durant ce mercato estival avec l'arrivée de Salis Abdul Samed.

Si Cheick Doucouré est parti à Crystal Palace pour 25 millions d'euros, Seko Fofana est encore lensois. Pour combien de temps ? L'issue du dossier reste incertaine, mais on sait que les dirigeants nordistes réclament environ 40 millions d'euros pour lâcher leur joyau. En défense, le départ de Jonathan Clauss était programmé et Jimmy Cabot avait déja été recruté par les Sang et Or pour compenser le départ de leur piston droit. Enfin, l'état-major lensois a parfaitement compensé les départs d'Arnaud Kalimuendo et Simon Banza. En effet, le RC Lens mise beaucoup sur la pépite belge Loïs Openda, acheté 10 millions d'euros au FC Bruges. Prêté au Vitesse Arnhem lors des deux dernières saisons, Openda a inscrit 28 buts en 66 matches d'Eredivisie. Il sera accompagné sur le front de l'attaque par le Polonais Adam Buksa acheté 6 millions d'euros au club de Major League Soccer New England Revolution. Grâce à un mercato bien pensé, le RCL a tout ce qu'il faut pour faire mieux que les deux dernières saisons.