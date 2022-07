OM Mercato : C’est fait, Marseille boucle une arrivée en défense

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2022 à 00:15

OM Mercato : L’Olympique de Marseille enchaîne les recrues. Un nouveau latéral gauche est sur le point de s’engager en faveur du club phocéen.

OM Mercato : Nuno Tavares arrive à Marseille

L’Olympique de Marseille a dû faire face à de nombreux changements lors de ce mercato estival. Boubacar Kamara, Steve Mandanda et l’entraîneur Jorge Sampaoli ont quitté le navire marseillais. Face à ces départs inquiétants, la direction de l’ OM n’est pas restée les bras croisés. Malgré ses difficultés financières, le club phocéen s’est montré très actif sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de six recrues. Et ce n’est pas encore terminé. Un septième renfort s’apprête à rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Nuno Tavares.

En difficulté du côté d’Arsenal où il est très peu par l’entraîneur Mikel Arteta, l’international portugais était fortement pressenti pour rebondir à l’Atalanta Bergame, mais c’était sans compter sur la détermination des Marseillais. Ces derniers ont lancé une ultime offensive afin de le détourner de la Serie A. Et cette ultime tentative a visiblement bien fonctionné, puisque plusieurs sources annoncent en chœur que Nuno Tavares a effectué une volte-face pour répondre favorablement à l’offre marseillaise.

OM Mercato : Visite médicale prévue ce vendredi pour Nuno Tavares

L’Équipe confirme en effet cette information, assurant que l’accord est désormais total entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Le latéral gauche des Gunners devrait s’engager avec l’ OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Tout serait déjà réglé en interne. Sa signature à Marseille ne serait plus qu’une question.

Les journalistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano assurent d’ailleurs que Nuno Tavares est attendu ce vendredi dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, le joueur de 22 ans signera son nouveau contrat avec l’ OM, qui réalise un très joli coup sur le marché. En pleine préparation pour la reprise du championnat, les Phocéens pourraient également accueillir un attaquant de classe mondiale dans les jours à venir. Alexis Sanchez de l’Inter Milan se rapproche de Marseille.